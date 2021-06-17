У Львові за підозрюваного у розтраті 1 мільйона гривень пам’яткоохоронця внесли заставу.

Начальникові обласного управління охорони об’єктів культурної спадщини Василю Петрику обрали міру запобіжного заходу – тримання під вартою упродовж двох місяців з можливістю внесення застави у 567 тисяч гривень. Рішення ухвалив напередодні, 16 червня, Галицький районний суд Львова, підтвердили «Збручу» у пресслужбі Львівської обласної прокуратури, яка подавала відповідне клопотання до суду.

«Суд задовольнив клопотання прокуратури і взяв під варту підозрюваного з можливістю застави у розмірі 567 тисяч гривень. Йдеться про справу заволодіння понад 1 мільйона гривень під час реставрації археологічної пам’ятки національного значення на Львівщині у грудні 2020 року», – повідомили у прокуратурі.

Підозри про привласнення 1 мільйона гривень бюджетних коштів (ч. 5 ст. 191 ККУ) під час облаштування історико-культурного парку у заповіднику «Древній Звенигород» у грудні 2020 року раніше оголосили Василю Петрику та ще трьом особам. Трьом іншим фігурантам справи обрали запобіжні заходи – взяли під варту із різними сумами застави 15 червня.

«Встановлено, що у грудні 2020 року директор підприємства замовника робіт, дві службові особи суб’єктів господарювання – виконавці робіт та спеціаліст з технічного нагляду, шляхом завищення вартості виконаних робіт, заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 1 млн грн. Зокрема, при здійсненні реставраційних робіт комплексу пам'ятки археології національного значення на території Львівської області, у первинних документах щодо завезення насипного ґрунту було внесено відомості про виконану роботу та їх вартість, однак жодних робіт із перевезення насипного ґрунту здійснено не було», – йдеться у повідомленні Львівської обласної прокуратури.

Під час судового засідання у Галицькому райсуді суддя Віталій Радченко не взяв до уваги заяви про взяття на поруки. Після оголошення запобіжного заходу Василя Петрика відразу забрали в СІЗО.

Підозрюваний вважає цю справу замовною, і пов'язує з його активною пам'яткоохоронною діяльністю, зокрема зі збереження фортеці біля Миколаєва на Львівщині.

«Перше завдання моїх опонентів – через тиск, кримінальні справи змусити мене відмовитись від роботи над документацією щодо внесення Миколаївської фортеці до переліку пам’яток. Друге завдання – знищити мене як новопризначеного начальника управління охорони об’єктів культурної спадщини Львівської ОДА. Все дуже просто: я – єдиний очільник цього управління за останні роки, який вийшов з середовища пам’яткоохоронців і готовий активно боротись за збереження кожної пам’ятки, а не домовлятись і погоджувати їхню забудову чи знищення», – заявив він у дописі на своїй facebook-сторінці.

Багато відомих львівян висловили свою підтримку Василю Петрику, та долучилися до збору коштів для внесення застави. Зокрема збір коштів проводила сімя підозрюваного та обласна організація Національної спілки архітекторів України.

«Вчора арештовано нашого колегу та знаного у Львові реставратора і науковця Василя Петрика. Інкримінована йому справа є грубим наклепом і очевидно скоро розсипеться. Першочергова ціль цього арешту – нейтралізація активної боротьби у процесі надання Миколаївській фортеці пам’яткоохоронного статусу. Для якнайшвидшого вивільнення Василя Петрика із СІЗО, я особисто і всі мої колеги з Правління Львівської спілки архітекторів просимо усіх архітекторів та членів Спілки долучитися до збору необхідних коштів для погашення оголошеної застави – 560 тис грн», – закликав Богдан Гой, голова правління Львівської спілки архітекторів.

«Оплатили заставу. Всім неймовірне дякую! Важливо було зібрати та оплатити цю суму наступного дня після рішення, адже немає гарантії про безпеку Василя в СІЗО. Щиро вражені швидкою реацією та поширеннями, ви – неймовірні! Проходимо всі процедури щодо звільнення з-під варти, чекайте новин», – повідомили сьогодні, 17 червня, родичі Петрика на його facebook-сторінці.

Тим часом перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик заявив під час ранкового брифінгу, що Миколаївська фортеця, яку вже кілька років різні зацікавлені особи пробують перетворити на піщаний кар’єр як, буде збережена як пам’ятка культурної спадщини.

«Миколаївська фортеця, як пам’ятка культурної спадщини, є і буде збережена. Для цього були підготовлені документи, проведені відповідні дослідження фахівцями та науковцями, за результатами яких у травні поточного року було розпорядження голови ЛОДА щодо занесення щойно виявлених об’єктів складових комплексу «Миколаївська фортеця» до переліку об’єктів культурної спадщини. Надалі ЛОДА скерувала відповідний лист на Міністерство культури для внесення відомостей про вказаний об’єкт до Державного реєстру нерухомих пам’яток культури», – розповів Андрій Годик. – Також Львівська ОДА скерували лист на ОТГ, де географічно розташований об’єкт, для підготовки необхідної документації, а саме – укладення охоронних договорів на споруду. Хочу наголосити, що вищевказаним розпорядженням голови ЛОДА запущена процедура і чітко зафіксовано, що вказаний об’єкт не може використовуватися під кар’єр. Споруда вже фактично захищається законом «Про охорону культурної спадщини» та порядком обліку об’єктів культурної спадщини. Позиція ЛОДА залишається послідовною і надалі – ми будемо захищати вказаний об’єкт».

Він зазначив, що Василь Петрик – фаховий і авторитетний чоловік у сфері охорони пам’яток культури, який зробив справді вагомий внесок у дослідження Миколаївської фортеці та фактично був головним ініціатором щодо визначення цього об’єкту, як пам’ятки культурної спадщини.

«Водночас, хотів би чітко наголосити, що згідно з інформацією, яка є у нас, Василю Петрику інкримінують дії не як керівнику управління архітектурної спадщини ЛОДА, а як керівнику приватної юридичної особи за більш ранній період», – зазначив перший заступник.

Уточнимо, санкція за порушення ч.5 ст. 191 Криміналнього кодексу передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Фото facebook.com/vasyl.petryk, suspilne.media, dailylviv.com