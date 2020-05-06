У Чернівцях вичерпалися місця для пацієнтів із коронавірусом.

 

У Чернівцях всі міські лікарні, передбачені для прийому пацієнтів із коронавірусом, заповнені вщерть.

 

Про це повідомив міський голова Чернівців Олексій Каспрук у своєму зверненні.

 

 

"Ще ніколи всі міські лікарні не були переповнені хворими на пневмонію чи на якусь інфекцію. Хвороба є, і хворих у Чернівцях стає все більше – це реальність. Лікарі звільняються і працюють на межі. Рук не вистачає", – сказав голова міста.

 

Олексій Каспрук повідомив, що відтепер хворих із коронавірусом госпіталізовуватимуть до обласної лікарні, у котрій підготували 25 ліжок. Також COVID-пацієнтів прийматиме і обласний госпіталь ветеранів.

 

Каспрук додав, якщо темпи та рівень інфікування у Чернівцях не спадуть, то замість послаблення обмежень доведеться посилювати карантинні заходи. "Про роботу дитячих садочків, шкіл мова взагалі не йде", – підкреслив він.

 

Станом на ранок 6 травня у Чернівецькій області виявили 1985 випадків коронавірусної хвороби (15% від усіх випадків в Україні); 37 нових пацієнтів – минулої доби.

 

06.05.2020

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