У Чернівцях вичерпалися місця для пацієнтів із коронавірусом.

У Чернівцях всі міські лікарні, передбачені для прийому пацієнтів із коронавірусом, заповнені вщерть.

Про це повідомив міський голова Чернівців Олексій Каспрук у своєму зверненні.

"Ще ніколи всі міські лікарні не були переповнені хворими на пневмонію чи на якусь інфекцію. Хвороба є, і хворих у Чернівцях стає все більше – це реальність. Лікарі звільняються і працюють на межі. Рук не вистачає", – сказав голова міста.

Олексій Каспрук повідомив, що відтепер хворих із коронавірусом госпіталізовуватимуть до обласної лікарні, у котрій підготували 25 ліжок. Також COVID-пацієнтів прийматиме і обласний госпіталь ветеранів.

Каспрук додав, якщо темпи та рівень інфікування у Чернівцях не спадуть, то замість послаблення обмежень доведеться посилювати карантинні заходи. "Про роботу дитячих садочків, шкіл мова взагалі не йде", – підкреслив він.

Станом на ранок 6 травня у Чернівецькій області виявили 1985 випадків коронавірусної хвороби (15% від усіх випадків в Україні); 37 нових пацієнтів – минулої доби.