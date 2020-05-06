Львівські бізнесмени заспівали про карантин (відео).

Львівські бізнесмени заспівали про карантин і знялися у відеоролику. Кліп «Карантин у Львові» створили, дотримуючись усіх норм карантину та захисту від COVID-19: «артисти» перебували вдома, тримали дистанцію, не порушували маскового режиму, дезінфікували руки, уникали рукостискань, контролювали водний баланс.

Пісню та кліп записали в рекордні терміни – за тиждень. «Експрес-урок із вокалу» бізнесменам дав співак Павло Табаков. Він же виступив музичним продюсером та автором слів до композиції. Музикою до кліпу стала всесвітньо відома мелодія Фабіана Андре та Вілбура Швандта.

Такий своєрідний челендж запустили під час затяжного карантину українські бізнесмени. Першими заспівали одесити. Далі естафету прийняли Дніпро та Київ. Львів’яни вирішили долучатися й собі.

На ідею Олександра Бережанського (засновника, власника та CEO компанії «BERTA group») першими відгукнулися Ярослав Заболоцький (засновник і співвласник «Клініки Заблоцького») та Ростислав Вовк (співвласник компаній «Ензим» і «Кормотех»). Відтак задум підтримали й інші львівські бізнесмени.

Тож у ролі співаків також виступили Сергій Сакаль (засновник та співвласник «ТВД-виробництво»), Олена Заблоцька (співвласниця «Клініки Заблоцького»), Мирон Кіндій (засновник та співвласник будівельної компанії «ТВД»), Мирослава Дрогомирецька (засновник та власниця клініки «Перфект-Дент»), Олена Вовк (співвласниця компаній «Ензим» і «Кормотех»), Тарас Кицмей (засновник та співвласник компанії «SoftServe»), Софія Опецька (декан-засновниця Львівської бізнес-школи УКУ (LvBS), Марк Зархін (ресторатор, засновник та співвласник компанії «Kumpel’Group»), Сергій Планджиєв (засновник, співвласник та CEO меблевих ТЦ «Три слони» та ТЦ «Гора»), Олег Баран (співвласник компаній «Барком», (ТМ «Родинна ковбаска»), Вардкес Арзуманян (ресторатор, засновник та власник ресторанної компанії «Restaron») та Андрій Худо (засновник та голова наглядової ради «Холдингу емоцій !FEST»).

«Ми сила тоді, коли разом.

Якщо об’єднати весь світ,

Не візьме нас жодна зараза,

Про це пам’ятати нам слід!» – заспівали львів’яни.