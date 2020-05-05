Львів’янка стала лауреаткою Премії імені Наталі Забіли.

Львівська письменниця, казкарка Леся Кічура стала лауреаткою Премії імені Наталі Забіли за 2019 рік. Про це повідомили на fb-сторінці журналу «Малятко», який започаткував цю премію.

«За давньою гарною традицією, щороку в травні "Малятко" вручає премію імені Наталі Забіли. Зазвичай подія відбувається у Національному музеї літератури. На жаль, цьогоріч зібратися на це свято не випадає. Тож Почесний Малятків диплом вирушає до талановитої, улюбленої нашими читачами казкарки зі Львова», – йдеться в повідомленні.

Лесю Кічуру відзначили за казки "Пригоди кита у Венеції", "Веселковий ангел", "Як море собі друзів шукало" та "Як пряники містом мандрували".

Про те, що стала лауреаткою премії, Леся Кічура також написала на своїй fb-сторінці. Подякувавши улюбленому журналу, письменниця запевнила, що в них попереду ще багато казкопригод.

Фото: photo-lviv.in.ua

Премію імені Наталі Забіли щомісячний періодичний журнал для дошкільнят і учнів початкової школи «Малятко» започаткував 1988 року, щоб привернути увагу до проблем літератури саме для найменших дітей, пожвавлення творчого процесу й окреслення орієнтирів.

Вручення премії традиційно проводять у Національному музеї літератури України в травні.

Лауреатами премії ставали: Павло Глазовий, Анатолій Григорук, Тамара Коломієць, Зірка Мензатюк, Наталка Поклад, Оксана Кротюк, Василь Чухліб, Вадим Скомаровський, Анатолій Камінчук, Володимир Слєпцов, Ольга Сова, заслужена артистка естрадного мистецтва України, художній керівник вокального дуету "Орнамент" Тетяна Димань та інші.