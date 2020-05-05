Львів’янка стала лауреаткою Премії імені Наталі Забіли.

Львівська письменниця, казкарка Леся Кічура стала лауреаткою Премії імені Наталі Забіли за 2019 рік. Про це повідомили на fb-сторінці журналу «Малятко», який започаткував цю премію.
«За давньою гарною традицією, щороку в травні "Малятко" вручає премію імені Наталі Забіли. Зазвичай подія відбувається у Національному музеї літератури. На жаль, цьогоріч зібратися на це свято не випадає. Тож Почесний Малятків диплом вирушає до талановитої, улюбленої нашими читачами казкарки зі Львова», – йдеться в повідомленні.
Лесю Кічуру відзначили за казки "Пригоди кита у Венеції", "Веселковий ангел", "Як море собі друзів шукало" та "Як пряники містом мандрували".
Про те, що стала лауреаткою премії, Леся Кічура також написала на своїй fb-сторінці. Подякувавши улюбленому журналу, письменниця запевнила, що в них попереду ще багато казкопригод.
Фото: photo-lviv.in.ua
Премію імені Наталі Забіли щомісячний періодичний журнал для дошкільнят і учнів початкової школи «Малятко» започаткував 1988 року, щоб привернути увагу до проблем літератури саме для найменших дітей, пожвавлення творчого процесу й окреслення орієнтирів.
Вручення премії традиційно проводять у Національному музеї літератури України в травні.
Лауреатами премії ставали: Павло Глазовий, Анатолій Григорук, Тамара Коломієць, Зірка Мензатюк, Наталка Поклад, Оксана Кротюк, Василь Чухліб, Вадим Скомаровський, Анатолій Камінчук, Володимир Слєпцов, Ольга Сова, заслужена артистка естрадного мистецтва України, художній керівник вокального дуету "Орнамент" Тетяна Димань та інші.
Для довідки:
Леся Володимирівна Кічура – українська казкарка, письменниця та журналістка, кандидатка наук із соціальних комунікацій, провідна редакторка театру імені М. Заньковецької (м. Львів).
Леся Кічура народилася 4 листопада 1981 року в селі Старий Яричів Кам'янка-Бузького району Львівщини. Навчалася в місцевій загальноосвітній школі I-III ст. смт Новий Яричів, яку закінчила 1999 року. Навчалася на факультеті журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка, спеціалізація "Редагування і видавнича справа". Закінчила навчання 2004 р. з дипломом із відзнакою.
Упродовж 2007-2010 рр. навчалася в аспірантурі ЛНУ ім. І. Франка. Захистила кандидатську роботу на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій (2011 р.).
З серпня 2004 року й досі працює провідною редакторкою літературної частини Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької.
Упродовж 2011-2017 рр. була доцентом кафедри української преси факультету журналістики ЛНУ ім. І. Франка. Проводила лекційні та практичні заняття на факультеті культури і мистецтв.
Була авторкою та ведучою телевізійної програми «Книжковий клуб Форуму видавців» на телеканалі "ПравдаТут", у рамках якої гості студії обговорювали нові книжкові видання (вересень 2017 р.)
Журналістсько-редакторський досвід:
2004-2005 – позаштатний журналіст видань “Твій журнал” та “1st avenue”;
2005-2009 – головний редактор всеукраїнського глянцевого журналу «Твоє весілля»;
2012-2017 – головний редактор всеукраїнської газети «Найкращі жіночі історії»;
2010-2019 – головний редактор всеукраїнської дитячої газети «Абетка казок».
Видала 5 збірок авторських казок – серія "Добрі мамині казки".
2017 р. започаткувала соціально-книжковий проєкт "Добрі мамині казки" задля популяризації дитячого читання. Зі своїми казками мандрує дитячими закладами України, влаштовує творчі зустрічі у школах, бібліотеках, творчих центрах.
Заміжня. Чоловік – Микола Володимирович Єнкало (1963 р.н.). Сім’я виховує сина Максиміліана (2005 р.н.) та доньку Діану (2008 р.н.) й чекає на поповнення – ще одного синочка.
05.05.2020