Переклади В’ятровича і Грушевського отримали відзнаку у Канаді.

 

Книга Михайла Грушевського у перекладі Яна Преса History of Ukraine-Rus'. Volume 2 ("Історія України-Руси. Том 2") здобула ґран-прі від канадського Літературного фонду імені Пітерсона за досконалість у перекладі. Урочиста церемонія відбулася у Торонто (Канада).

 

 

Історик Володимир В’ятрович та перекладачка Ксенія Мариняк отримали нагороду від канадського Літературного фонду імені Пітерсона за переклад книги The Gordian Knot. The Second Polish-Ukrainian War 1942-1947. В Україні видання відоме як "Друга польсько-українська війна 1942-1947". Фундація також удостоїла видання Ukraine’s Nuclear Disarmament: A History ("‎Історія ядерного роззброєння України"), автор – Юрій Костенко, перекладачі – Світлана Красинська, Лідія Воланська, Олена Дженнінгс; Survival as Victory: Ukrainian Women in the Gulag ("Жінки ГУЛАГу: жити – значить перемогти"), авторка – Оксана Кісь, перекладач – Лідія Воланська; Ukraine’s Maidan, Russia’s War ("Український Майдан, російська війна. Хроніка та аналіз Революції гідності"), автор – Михайло Винницький, перекладач – Роман Клочко; Blood Formula ("Формула крові"), автор – Ілля Тітко, перекладач – Джеффри Стефанюк.

 

Володимир В’ятрович та Ксенія Мариняк отримали нагороду "на знак визнання того, що ця книга просуває нові дослідження та аналіз з української точки зору історично чутливого періоду в українсько-польських відносинах, які, безсумнівно, допоможуть згенерувати майбутні академічні дискусії на цю тему", повідомляє Центр досліджень визвольного руху.

 

У виступі на церемонії нагородження В'ятрович підкреслив ключову роль перекладів іншими мовами книг з історії України.

 

 

"Зараз найвища пора робити так, щоб історію україни знали не лише українці, а знав світ. І це потрібно не тільки для того, аби світ був повніший, аби одна із важливих частин світової історії – історія України – була відома всім. Це потрібно для розуміння сьогодення. Щоб світ розумів, що сьогодні відбувається в Україні і довкола України, щоб світ усвідомив, що українці сьогодні захищають не тільки свою країну, а захищають світ – світ свободи – і в цьому потребують допомоги та об'єднання зусиль. Я переконаний, що розповідаючи свою історію ми робимо Україну міцнішою і закладаємо основи для нашої підтримки вільними країнами", – підкреслив В’ятрович.

 

Ксенія Мариняк написала у Facebook, що не змогла вилетіти до Торонто, бо власне перебуває "у творчій відпустці для старту перекладів [нових] книг". "Ґратулюю авторови Володимиру В'ятровичу і дякую дуже за редаґування Мирославу Шкандрію", – зазначила пані Мариняк. 

 

Оксана Кісь зраділа нагородженню. "Хоч я не розділила це свято з усіма прегелент(к)ами особисто, моя радість і гордість від того не менша. Дякую журі за визнання важливості жіночого досвіду і жіночого голосу в історії", – прокоментувала Кісь.

 

 

Літературний фонд імені Пітерсона створений канадським меценатом українського походження Стенлі Пітерсоном для надання міжнародних літературних премій та грантів.

 

Фонд призначений для відзначення книжок, які вважаються важливими для світової української спільноти. Премії, нагороди та гранти Фонду покликані підтримати визначні літературні твори, які варті уваги й здатні привабити широку читацьку аудиторію.

 

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