Першою лауреаткою премії Drahomán Prize стала німкеня Клаудія Дате.

Першою лауреаткою премії Drahomán Prize для перекладачів з української мови на мови світу стала німкеня Клаудія Дате.

Ім’я переможниці оголосили під час урочистої церемонії, яка відбулася 23 квітня у київському Театрі на Подолі, повідомляє PEN-Україна.

Клаудія Дате – перекладачка з української мови на німецьку, координаторка проєкту, присвяченого літературному перекладу, в Тюбінгенському університеті. Завдяки їй німецькою мовою зазвучали твори Сергія Жадана, Олександра Ірванця, Тані Малярчук, Віктора Неборака, Марії Матіос, Андрія Куркова, Наталі Ворожбит та багатьох інших українських авторів. На премію Drahomán Prize її було номіновано з перекладами німецькою мовою поетичної збірки Сергія Жадана “Антена” (видавництво Suhrkamp) та роману Олексія Чупи “Казки мого бомбосховища” (видавництво Haymon Verlag).

“Клаудія Дате вже давно і незмінно виходить незмірно далеко поза окреслення “достатньо хорошої перекладачки”. Взірцева майстерність, виняткова компетентність, легендарна працездатність, самовідданість, широта обріїв, обізнаність з українською літературою – ба, досконале знання її процесів зсередини – визначають її перекладацьку творчість. Пов’язати не тільки свою працю, не просто свою діяльність, а й усе своє життя з українською літературою – означає дуже багато і про багато чого свідчить. Свідчить це про неабияку життєву відвагу, адже так само очевидно присвяту себе українській літературі ледве чи можна пов’язувати з надією на світову славу, багатство і загальне визнання. Клаудія Дате – чи не перша серед сучасників, хто не просто зумів зрівноважити цей гаданий недолік, а й обернути його на виразну й переконливу чесноту – для себе, справи, літератури і перекладацтва”, – прокоментував один із членів капітули Юрій Прохасько.

До короткого списку премії Drahomán Prize за 2020 рік також потрапили перекладачка з української мови на чеську Рита Кіндлерова (номінована з перекладом публіцистичної праці Володимира В’ятровича “Україна. Історія з грифом “Секретно”) та перекладачка з української мови на польську Катажина Котинська (номінована з перекладом польською мовою роману Вікторії Амеліної “Дім для Дома”).

Фіналісти не змогли прибути до України через карантин. Нагороди отримали дипломатичні представники їхніх країн – посол Німеччина в Україні пані Анка Фельдгузен, директорка Чеського центру у Києві Радка Рубіліна, експертка з інформаційних питань Польського інституту у Києві Юлія Стахівська.

У рамках церемонії також вручили Спеціальну відзнаку капітули “за високу перекладацьку майстерність та промоцію української класичної літератури”. Її отримав Імадеддін Раеф – перекладач з української на арабську мову, який був номінований на Drahomán Prize Посольством України в Ліванській Республіці з перекладом “Бейрутських оповідань” Агатангела Кримського.

Клаудія Дате отримала статуетку, створену українською художницею Анною Звягінцевою, та грошову винагороду в розмірі 2000 євро.

Загалом на здобуття премії Drahomán Prize за 2020 рік було номіновано 27 перекладачів і перекладачок із 14 країн, серед яких – Німеччина, Франція, Велика Британія, Польща, Чехія, Італія, Сербія, Греція, Болгарія, Північна Македонія, США, Австралія, Бразилія та Ліван. Найбільше зголошень було подано закордонними видавництвами, дипломатичними представництвами України в різних країнах світу та науковими інституціями.

Премію Drahomán Prize заснували Український інститут, Український ПЕН та Український інститут книги з метою підтримати і відзначити перекладачів з української мови на мови світу. Відзнака вручається за високу перекладацьку майстерність та внесок у промоцію української літератури за кордоном.

До складу капітули премії 2020 року ввійшли: Андрій Курков – письменник, президент Українського ПЕН; Володимир Шейко – генеральний директор Українського інституту; Олександра Коваль – директорка Українського інституту книги; Оля Гнатюк – українознавиця, перекладачка, віцепрезидентка Українського ПЕН; Остап Сливинський – поет та перекладач; Валентина Стукалова – менеджерка книжкових та інтелектуальних проєктів Французького інституту; Наталія Іваничук – перекладачка; Юрій Прохасько – перекладач; Марко-Роберт Стех – український і канадський літературознавець, письменник.