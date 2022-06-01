У Франківську нагородили лауреатів обласної премії імені Василя Стефаника.

У Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника нагородили лауреатів обласної однойменної премії в галузі літератури.

У номінації "Поезія" премію вручили Василю Мойсишину за збірку "Матерія".

У номінації «Документальна і науково-критична література (естетика, літературознавство, мистецтвознавство, українознавство, художня публіцистика, критика, мемуаристика)» – журналістові Ігорю Костюку, авторові нарисів, есе про футбольні події та змагання в області «Нотатки на полях».

У номінації «Проза» – Володимиру Гловацькому за історичний роман «Брате, піди!», третю книгу трилогії про Галицьку династію Романовичів.

«Лауреати цьогорічного конкурсу своїм талантом заслужили перемоги. Саме національна культура, формуючи національну свідомість, творить комплекс цінностей, які стають актуальними для всього людства. Такі конкурси об’єднують людей мудрістю», – привітав переможців конкурсу співголова комісії з присудження премії Богдан Футерко. За його словами, цьогоріч на конкурс було подано мало робіт, тож аби заохотити авторів, наступного року планують збільшити суму премії, яка нині становить 30 тисяч гривень, себто по 10 тисяч на кожну номінацію.