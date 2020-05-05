Керівник ОП планує провести вибори на Донбасі цього року.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак висловив сподівання, що місцеві вибори в Україні через епідемію COVID-19 не перенесуться – і відбудуться, зокрема, і на території окремих районів Донецької та Луганської областей.

Про це Єрмак повідомив під час онлайн-дискусії "Пандемія, реформи, війна і мир: погляд з Українського Білого Дому", що була організована американським аналітичним центром Atlantic Council, інформує УНІАН.

Відповідаючи на питання, чи вплине епідемія COVID-19 на проведення місцевих виборів в Україні, котрі плануються на 25 жовтня, Єрмак сказав: "Не знаю. Поки ми не говорили, поки дата проведення місцевих виборів залишається незмінною".

При цім Єрмак висловив сподівання, що місцеві вибори відбудуться на всій території України, включно з тими, які на сьогодні не підконтрольні українському уряду. "Ці вибори за українським законодавством, базуючись на всіх принципах Копенгагенської конвенції, будуть дуже потужним шляхом для припинення війни на Донбасі", – заявив Єрмак.

Керівник президентського офісу відзначив, що проведенню виборів на Донбасі має передувати забезпечення усіх безпекових умов, на яких наполягає українська сторона. "Це стосується і виведення усіх іноземних формувань, і передачі кордону, і все інше", – перелічив він.

Єрмак і надалі планує розвивати скандальну "Консультативну раду" в рамках політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи.

"Щодо ідеї створення "Консультативної ради" в рамках "мінського процесу"... Україна ніколи не буде вести жодних перемовин з так званими "ЛНР" та "ДНР". На жаль, протягом всіх шести років перемовин у Мінську єдиними представниками так званих територій були саме представники так званих "ЛНР" та "ДНР", тому ця проблема занепокоїла нас з самого початку", – виправдовується Єрмак.

Керівник ОП стверджує, що до пошуку нового формату нинішню владу примушують кроки попередників.

"Україна сприймає як "представників територій" представників громадянського суспільства, громадян України (оскільки багато людей, які проживають сьогодні на окупованих територіях, отримали російські паспорти), які мають єдине українське громадянство, які не брали жодної участі у війні проти України, які вимушено залишилися на окупованій території, які не є злочинцями, які не вбивали українських військових, які не ухвалювали злочинних рішень – з цими людьми ми готові сьогодні в рамках "мінського процесу", – виправдовується керівник президентського офісу.

Наразі ж Офіс Президента сподівається ввести до переговорів представників уряду та парламенту.

"Тобто тепер поряд з керівником нашої делегації Леонідом Кучмою його заступником стає віце-прем'єр-міністр [Олексій] Резніков, а також ми додаємо в представництво в кожній підгрупі представників відповідних міністерств на рівні не нижче, ніж заступник міністра, також додаємо представників парламенту. Так, декілька керівників профільних комітетів також будуть залучені", – сказав він.