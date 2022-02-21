Соціологія: 75% українців певні, що держава зможе захиститися.

 

20,9% українців вважають, що Україна має виконати "мінські домовленості" повністю. 30,7% гадають, що "Мінськ" надається лише для часткового виконання. При тім 25,9% певні, що Україна не повинна втілювати ці угоди.

 

 

Про це йдеться у результатах соціологічного опитування, проведеного центром SOCIS 11-16 лютого.

 

Понад половина українців – 52,2% – певні, що Україна не мала можливості не підписувати "мінські домовленості". При тім 21% респондентів вважає, що варіант стриматися від підпису таки був.

 

 

Минулого тижня під час польового етапу соціологічного опитування понад половина респондентів заявили про те, що не вірять у напад Росії: 20,7% назвали його неймовірним, а 34,7% – малоймовірним.

 

Коли респондентів спитали, чи Україна зможе вистояти, якщо повномашстабне російське вторгнення таки відбудеться, 33,4% сказали, що наша держава зможе себе захистити, а ще 41,5% – що зможе захиститися лише при помочі Заходу. При тім 14,8% гадають, що в України нема жодного шансу вистояти.

 

 

71,9% українців вважають, що в нинішньому конфлікті з Росією Україні слід боротися дипломатичним шляхом. Водночас 10,4% гадають, що боротися треба військовим шляхом. Лише 11,4% вважають, що компроміс із Росією слід прийняти будь-якою ціною, навіть за рахунок втрати певних територій.

 

21.02.2022

До теми

Поширити
Збруч
Окремі ділянки в мозку для додавання та віднімання
“Математичні нейрони” спалахують по-різному, залежно від типу підрахунку.
21.02.22 | | Наука
Як\Чи «легко» жінки здобувають успіх?
Олеся Остапюк
«Top Girls» – динамічна вистава, що зацікавлює візуальним рішенням, насичена проблемними темами та питаннями, які були актуальні для Великобританії років сорок тому, але близькі нашому суспільству й нині.
21.02.22 | | Штука
Фітнес-йога
Дмитро Єльніков
Ліси зрубали, Христа не знайшли…
19.02.22 | | Дискурси
“Як в нації вождя нема...”
Олеся Ісаюк
Щоб нація стала нацією, вона має переродитися. Тобто вмерти і народитися ще раз. Вона має купити собі право на дальше існування. 
18.02.22 | | Галичина
З княжої давнини
Олександр Ірванець
Князь Костянтин Острозький, промінентний герой Великого князівства Литовського, Руського та Жемайтійського, тримав при своєму дворі бойових котів...
18.02.22 | | Дискурси
«Діалог традицій» Ганни Криволап
19 лютого о 15:00 у Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького відбудеться авторська екскурсія та круглий стіл з обговорення творчості відомої художниці Ганни Криволап.
18.02.22 | | Штука
Від роїв дронів до супергармати
Джейсон Шерман
Які військові технології розробляють США, вивчивши досвід російсько-української війни.
18.02.22 | | Наука
На спині у носорога
Сергій ГЕРМАН
«Зоосад революції» Івана Монолатія не для тих, хто полюбляє колискові з їх заспокійливими мелодіями. Це читання для фанів року. І старого, і нового. Для прихильників інтелектуальних аберацій.
18.02.22 | | Штука

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.