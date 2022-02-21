Соціологія: 75% українців певні, що держава зможе захиститися.

20,9% українців вважають, що Україна має виконати "мінські домовленості" повністю. 30,7% гадають, що "Мінськ" надається лише для часткового виконання. При тім 25,9% певні, що Україна не повинна втілювати ці угоди.

Про це йдеться у результатах соціологічного опитування, проведеного центром SOCIS 11-16 лютого.

Понад половина українців – 52,2% – певні, що Україна не мала можливості не підписувати "мінські домовленості". При тім 21% респондентів вважає, що варіант стриматися від підпису таки був.

Минулого тижня під час польового етапу соціологічного опитування понад половина респондентів заявили про те, що не вірять у напад Росії: 20,7% назвали його неймовірним, а 34,7% – малоймовірним.

Коли респондентів спитали, чи Україна зможе вистояти, якщо повномашстабне російське вторгнення таки відбудеться, 33,4% сказали, що наша держава зможе себе захистити, а ще 41,5% – що зможе захиститися лише при помочі Заходу. При тім 14,8% гадають, що в України нема жодного шансу вистояти.

71,9% українців вважають, що в нинішньому конфлікті з Росією Україні слід боротися дипломатичним шляхом. Водночас 10,4% гадають, що боротися треба військовим шляхом. Лише 11,4% вважають, що компроміс із Росією слід прийняти будь-якою ціною, навіть за рахунок втрати певних територій.