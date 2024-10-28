Трамп планує запропонувати «Мінськ-3» у разі перемоги на виборах.

Відмовідальність за виконання домовленостей він хоче перекласти на Європу.

 

 

Кандидат у президенти Сполучених Штатів від Республіканської партії Дональд Трамп у разі перемоги на виборах обіцяє вирішити конфлікт в Україні за допомогою «переосмислення Мінських угод, які провалилися». Про це  пише газета The Financial Times з покликом на неназваного радника експрезидента США. У механізмі Мінських угод Трамп планує змінити способи примусу та покарання за зрив домовленостей.

 

Задум може полягати в тому, щоб переосмислити перші та другі Мінські угоди, пояснив виданню радник, який давно працює з Трампом. «Цього разу для виконання нової угоди має бути вироблено механізм її реалізації, який передбачає покарання за порушення», – зазначив співрозмовник газети.

 

Водночас, за задумом експрезидента, слідкувати за дотриманням угоди мали б європейські збройні сили, а не війська НАТО чи ООН. Таким чином він планує скоротити інвестиції американської сторони у конфлікт.

 

«Америка наполягатиме на двох речах. У механізмі реалізації у нас не буде задіяно жодного чоловіка та жодної жінки (зі США – ред.). Ми за нього не платимо. За нього сплачує Європа», – заявив неназваний радник Трампа, говорячи про мирний план свого боса.

 

Нагадаємо, що ще на початку вересня партнер Трампа у президентських перегонах Джеймс Девід Венс розкрив певні деталі «мирного плану» свого боса в разі їхнього потрапляння до Білого дому. План передбачає створення «демілітаризованої зони» на актуальній лінії зіткнення російських та українських військ. «Її потрібно буде сильно зміцнити, щоб російська армія не повторила вторгнення, а Україна натомість відмовиться від вступу до НАТО, зберігши суверенітет ціною нейтралітету», – розповів тоді Венс. Президент України Володимир Зеленський тоді розкритикував цей план, заявивши, що «пропозиція  просто віддати свої території», для України є неприйнятною.

28.10.2024

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