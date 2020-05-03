Зеленський закликає знайти винуватців трагедії 2 травня в Одесі.

Президент України Володимир Зеленський виступає за знайдення винуватців трагедії 2 травня 2014 року в Одесі. Шість років тому в пожежі у тамтешньому Будинку профспілок загинула 41 особа – прибічники інтеґрації з Росією – після масових заворушень у центрі, в ході котрих загинуло 6 патріотично налаштованих громадян.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці у Facebook.

"Це тяжкий епізод нашої нової історії, але ми обов’язково маємо його пам’ятати, якщо хочемо будувати сучасну та сильну Україну. Бо тільки сильна країна відверто говорить не лише про свої здобутки, а й про власні трагедії. Сьогодні в нашому суспільстві є низка болючих запитань, які потребують чесних відповідей. «Хто винен у трагедії 2 травня 2014 року?» – одне з них", – написав Зеленський.

Президент певен, що держава має зробити все, "щоб забезпечити ефективне та неупереджене розслідування всіх обставин того жахливого дня". "Кожен з нас має зробити все, щоб подібне більше ніколи не повторилося", – закликав він.

"А наш спільний виклик – разом зробити все, щоб люди в Україні більше ніколи не гинули заради ідеологічних чи політичних «цілей». Щоб Україна була землею не розбрату, а братерства. Де Львів, Одеса, Дніпро, Донецьк і Сімферополь – мирна, квітуча та єдина країна", – зазначив Зеленський.

Патріотична спільнота з Одеси висловила обурення висловлюванням Зеленського про "політичні цілі". Блоґер Сергій Стерненко зазначає, що йому "соромно за заяву Президента України щодо подій 2 травня".

"Якби не героїзм звичайних людей, які захистили місто від окупації, Зеленський міг би взагалі не стати Президентом України. Якби впала Одеса, то, скоріш за все, росіяни окупували б і Миколаїв, і Херсон, Запоріжжя, Дніпро та Харків. І Кривий Ріг теж. Саме Одеса зламала хребет плану створення так званої «новоросії». Не казати про це – соромно та безвідповідально", – написав Стерненко у Facebook.