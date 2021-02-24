Чиновник ОП заявив про відставку після ув'язнення Стерненка.

Керівник експертної групи з внутрішньої та гуманітарної політики директорату з питань внутрішньої та гуманітарної політики Офісу Президента Сергій Кошман заявив про свою відставку після вівторкової акції протесту проти ув'язнення Сергія Стерненка.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Ходити на протести на Банкову, працюючи на Банковій, доволі дивно. На жаль, інших інструментів впливу я поки що не бачу", – зазначив Кошман.

Пан Кошман додав, що він розчарований подіями в ОП.

"Майже за рік переконався, що експертних порад там особливо не потребують. Після побаченого буду трохи частіше молитися за долю України", – додав Кошман.

Сергій Кошман працював в ОП із 2019 року. Один із координаторів руху "Ми – європейці", соціальний антрополог, випускник Української школи політичних студій.