Біля резиденції Зеленського запалили піротехніку зі закликом звільнити Стерненка.

 

Біля резиденції Президента України Володимира Зеленського в Конча-Заспі пройшла акція на підтримку активіста Сергія Стерненка, засудженого до семи років в’язниці.

 

 

Як повідомляє НВ, у понеділок приблизно о 16:00 противники політичних репресій зібралися біля станції метро "Видубичі" в Києві, а відтак автоколоною рушили до державної дачі Президента, щоб привернути його увагу до вироку активісту.

 

Акція в Конча-Заспі почалася о 17:00. Згідно з підрахунками організаторів, у ній взяли участь кілька сотень людей.

 

Учасники протесту розгорнули банер "Мовчання тримає за ґратами" і плакати з вимогою звільнити Сергія Стерненка і Андрія Антоненка, фігуранта справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

 

"Мовчання сьогодні – це в’язниця для невинуватих. Саме мовчання тримає за ґратами. Мовчання президента сьогодні – найкрасномовніша відповідь суспільству на всі питання", – резюмували організатори акції. В кінці пікету прихильники Стерненка запалили фаєри і залишили заклики на асфальті.

 

09.03.2021

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