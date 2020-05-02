Галицькі хроніки COVID-19: 2 травня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 2230 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу виявлено 84 нових інфікованих: 30 – у Тернопільській області, 43 – в Івано-Франківській та 11 – у Львівській. Два летальні випадки за добу зафіксовано на Івано-Франківщині й один – на Тернопіллі.

Таким чином кількість хворих у Галичині за поточний тиждень зросла у 1,41 разу. Смертність становить 3,7%.



На Тернопільщині й далі стрімко росте кількість нових виявлених випадків у Кременецькому районі. За добу там підтвердили COVID-19 у 21 особи, більшість з них – із Кременця. Також до 100 зросла кількість хворих у сусідньому, Шумському районі.

У трьох областях одужало вже 298 осіб. За добу – 46: 8 – на Львівщині, 24 – на Тернопіллі та 14 – на Івано-Франківщині.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

2 травня (09:30): 823 випадки, 30 нових

м. Тернопіль – 1 особа

Кременецький район – 21 особа

Шумський район – 8 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

2 травня (09:30): 465 випадків, 11 нових

м. Львів — 9 осіб

Мостиський район — 1 особа

Буський район — 1 особа

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

2 травня (09:30): 942 випадки, 43 нові

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 09:30 2 травня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.