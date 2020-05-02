Час весняної перевірки

Василь МАХНО

 

ми цей дім купили на спілку

із кульбабами і кропивою

я помітив на дереві білку

привітав із новою квартирою

 

тобто білка тепер в сусідстві

і дрозди і над дахом яструб

океан – як синонім вічності

із хмарками із алебастру

 

потепліє – і ми з світляками

політаєм навколо кропиви

над кульбабиними листками

що якусь мурашву накрили

 

перейдуть нас дощі та зливи

перепишемо вірші й направим

кущ кропиви – як бачите – зліва

океан – панове – направо

 

а позаду зима й рукопис

всередині будинку за чаєм

а-тонації та синкопи

шаруділи-звивались-звучали

 

може тихо кущем троянди

причаїлись – а може снігом

на примерзлій підлозі веранди

видно білок нічні набіги

 

але це все в минулому – нині

хтось розлив по подвір’ї зеленку

і зіп’ялися по стебелині

і запахли – й прокинулись зранку

 

з яструбами й дроздами – білки

й океан вже стоїть при дверях

час весняної перевірки

у повітрі і на папері

 

 

 

02.05.2020

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