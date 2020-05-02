час весняної перевірки

Пацики через призму сучасності

Юстина Добуш

«Пацики» не просто не зникли, вони еволюціонували, їм тепер не потрібно влаштовувати махачі на районах, вони можуть купити собі кращий одяг, можуть виїхати зі своїх містечок і зрештою «зробити нас всіх разом».