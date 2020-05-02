ми цей дім купили на спілку
із кульбабами і кропивою
я помітив на дереві білку
привітав із новою квартирою
тобто білка тепер в сусідстві
і дрозди і над дахом яструб
океан – як синонім вічності
із хмарками із алебастру
потепліє – і ми з світляками
політаєм навколо кропиви
над кульбабиними листками
що якусь мурашву накрили
перейдуть нас дощі та зливи
перепишемо вірші й направим
кущ кропиви – як бачите – зліва
океан – панове – направо
а позаду зима й рукопис
всередині будинку за чаєм
а-тонації та синкопи
шаруділи-звивались-звучали
може тихо кущем троянди
причаїлись – а може снігом
на примерзлій підлозі веранди
видно білок нічні набіги
але це все в минулому – нині
хтось розлив по подвір’ї зеленку
і зіп’ялися по стебелині
і запахли – й прокинулись зранку
з яструбами й дроздами – білки
й океан вже стоїть при дверях
час весняної перевірки
у повітрі і на папері
02.05.2020