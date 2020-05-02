Трамп номінував на посаду посла в Україні генерала Дейтона.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп номінував на посаду посла США в Україні генерал-лейтенанта у відставці Кіта Дейтона.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому.

"Кіта Дейтона (з Вашингтону) призначити Надзвичайним і повноважним послом Сполучених Штатів Америки в Україні", – зазначається в повідомленні.

Кіт Дейтон – директор Центру Джорджа Маршалла (Німеччина). Керує центром із 2010 року, відтоді, як звільнився із армії США у званні генерал-лейтенанта.

Також Дейтон виконує функції старшого радника з питань оборони США по Україні.

Раніше Кіт Дейтон служив на посадах координатора з питань безпеки в палестино-ізраїльському конфлікті, директором з питань стратегії, планування та політики штабу армії США, директором операцій розвідувального агентства Пентагону, аташе з питань оборони в посольстві США в Росії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав номінування Кіта Дейтона на посаду посла.

"Із нетерпінням чекаю на його прибуття до Києва. Ми зустрічалися з генералом Кітом Дейтоном ще у його статусі оборонного радника в Україні, і наша взаємодія завжди була чудовою", – написав Кулеба у twitter.