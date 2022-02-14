Байден пообіцяв Зеленському миттєво відповісти на російську аґресію.

 

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у своїй недільній телефонній розмові із Президентом України Володимиром Зеленським запевнив, що Вашінґтон продемонструє швидку і рішучу реакцію у відповідь на вірогідну російську аґресію. 

 

 

Як повідомляє пресова служба Білого дому, Байден "підтвердив відданість США суверенітету та територіальній цілісності України".

 

"Президент Байден дав чітко зрозуміти, що США разом із союзниками нададуть швидку та рішучу відповідь на будь-яку подальшу російську агресію проти України", – повідомляє Білий дім.

 

Двоє лідерів погодились щодо важливості пошуку дипломатичного шляху та стримування у відповідь на накопичення Росією військ на кордонах з Україною.

 

Згідно з повідомленням пресової служби українського Президента, Зеленський і Байден обмінялися наявною інформацією довкола російських навчань, її оцінками та обговорили шляхи деескалації.

 

Володимир Зеленський наголосив, що українська сторона розуміє всі поточні ризики, готова до будь-якого розвитку ситуації. "Зупинимо будь-яку ескалацію в бік України. Столиця України, Київ, інші міста нашої держави – Харків і Львів, Дніпро й Одеса – у безпеці та під надійним захистом", – наголосив керівник держави.

 

"Поки ми не є членом НАТО. Тому лише сильна українська армія є запорукою безпеки нашої держави", – підкреслив він.

 

Президент України відзначив кроки Сполучених Штатів та інших партнерів, які продовжують надавати нам дієву підтримку. І натякнув на те, що Захід передає куті меду із нагнітанням тривоги: "Ми її (підтримку, – Z) відчуваємо. І розраховуємо, що вона, серед іншого, допоможе запобігти поширенню панічних настроїв", – сказав Зеленський.

 

Керівник Української держави подякував Байдену за непохитну підтримку з боку Сполучених Штатів суверенітету й територіальної цілісності України та наголосив на важливості надання дієвих гарантій безпеки. "Ми готові обговорювати їх у різних форматах", – зазначив Зеленський, акцентувавши, що не може бути безпеки у Європі без безпеки України.

 

Президент Зеленський наголосив, що Україна виступає за мирне врегулювання конфлікту. Сторони обговорили кроки, котрі здійснюються задля деескалації та досягнення миру "в межах усіх наявних переговорних форматів".

 

Лідери обговорили санкції у разі ескалації агресії Росією.

 

Під час розмови також ішлося про підвищення фінансової та енергетичної стійкості України на тлі поточних викликів.

 

Володимир Зеленський подякував Джозефу Байдену за підтримку й запросив його відвідати Україну з візитом: "Переконаний, що ваш приїзд до Києва в найближчі дні, що є вирішальними для стабілізації ситуації, буде потужним сигналом та сприятиме деескалації".

  

14.02.2022

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