Голова Черкас отримав погрози із Офісу Президента через карантин.

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко отримав на телефон погрози від абонента, підписаного іменем Сергія Трофимова, заступника керівника Офісу Президента України, після того, як прийняв рішення про пом'якшення карантину в місті з 1 травня.

Фотокопію переписки із погрозами Бондаренко оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

Трофимов пише, що Бондаренко отримує від центру "останнє попередження". "Завтра можете виявитися під картатим покривалом, якщо свої таланти не вгамуєте", – погрожує автор повідомлення.

Анатолій Бондаренко прокоментував, що він не боїться погроз. "Моя відповідь: ви забули, в якій країні живете", – обурився він.

Офіс Президента взявся виправдовувати Сергія Трофимова, заявивши, що повідомлення, отримані Бондаренком, – то жарт телефонних хуліганів.

"Перший заступник керівника Офісу Президента України не спілкувався з міським головою Черкас за допомогою sms-повідомлень. Вочевидь, міський голова став жертвою банального пранку і зробив із цього поспішні політичні висновки", – ствердили на Банковій.

Водночас Офіс Президента підтвердив суть претензій до Анатолія Бондаренка. "Саме дії міського голови та міськвиконкому, а не їхні висловлювання, мають одержати належну юридичну оцінку, яка повинна враховувати те, що, згідно з Конституцією, Україна є унітарною державою, а органи влади та місцеве самоврядування повинні діяти виключно у відповідності до визначених законом повноважень", – заявили в ОП.

У п'ятницю ввечері Президент України Володимир Зеленський заявив у своєму зверненні, що він передає черкаському голові "полум'яний привіт" – і не лише від себе, а й від МВС і СБУ. "Це спроба заробити політичні рейтинги ціною життя та здоров’я жителів міста. І це буде мати відповідні юридичні наслідки", – потрактував Зеленський.

"На майбутнє: це стосується всіх представників місцевої влади, які плутають слова «децентралізація» та «автономія». Не треба займатися самодіяльністю, яка ставить під загрозу безпеку людей", – пригрозив він.

Сам Анатолій Бондаренко заявив у своєму телеінтерв'ю, що він лише прагне підтримати місцевий малий бізнес і хоче надати йому ті ж права, котрими користуються близькі до Банкової бізнесмени.

"Я думав, що Президент передасть привіт «Епіцентру», який порушує всі правила карантину. Але передали мені. Я хочу йому передати: закон повинен бути один для всіх", – сказав Бондаренко.

Голова Черкас вважає, що дії центральної влади є втручанням у роботу органів місцевого самоврядування.

"Те, що ми на сьогоднішній день відновили роботу невеликих будівельних магазинів, навпаки допоможе запобігти кількості хворих коронавірусом, тому що тільки сьогодні я нарахував біля «Епіцентру» 178 машин і сотні людей", – пояснив Бондаренко.

Нагадаємо, напередодні рішення виконкому Черкаської міськради розкритикували міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Між тим, увечері під постерунком черкаської поліції відбулася акція протесту підприємців, котрі вимагали лібералізації карантину.