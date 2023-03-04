У Львові відбулося засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України.

 

Кабмін вже в березні підготує рішення, які потрібні нашим громадам для бюджетної стійкості, про це повідомив у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський за результатами засідання Конгресу місцевих та регіональних влад України, яке сьогодні, 4 березня, відбулося у Львові.

 

 

За його словами, це було сьогодні дуже представницьке зібрання. На ньому були присутні керівники центральних і місцевих органів влади, представники державної влади й місцевих громад. Зі всієї нашої країни – усіх регіонів, усіх частин.

 

Головні питання – безпека, енергетика, соціальний захист, фінансові питання, антикорупція. Все, що потрібно для більшої міцності українських інституцій і для більшої безпеки наших людей – в усіх сенсах слова «безпека».

 

Президент зазначив, що на засіданні домовилися, що вже в березні Кабмін підготує рішення, які потрібні нашим громадам для бюджетної стійкості. Відповідні зміни до закону про державний бюджет України будуть запропоновані Верховній Раді.

 

Володимир Зеленский також повідомив, що сьогодні Кабмін на своєму засіданні, яке фактично поєдналось із засіданням Конгресу, затвердив Державну антикорупційну програму.

 

«Це системні кроки, які дадуть державі більше прозорості, а суспільству – більше можливостей для взаємодії з державою», – наголосив Зеленський.

 

 

 

04.03.2023

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