Дорожнім роботам біля Страдецької гори дадуть правову оцінку.

Правоохоронні органи спільно з Держекоінспекцією у Львівській області, інспекцією сільського господарства та Яворівською райдержадміністрацією нададуть правову оцінку щодо діяльності компанії ТЗОВ «Керамбуд», яка проводить будівельні роботи у Страдчі. Про це сьогодні, 20 травня, повідомив на виїзній нараді заступник голови ЛОДА Юрій Бучко.

Фото: loda.gov.ua

Нагадаємо, нещодавно священники парафії у Страдчі забили на сполох через прокладання дороги в лісі біля унікального відпустового місця – Страдецької гори. Обʼїзний шлях будує ТЗОВ «Керамбуд» для доїзду й обслуговування кар’єра Великопільського родовища пісків. Священнослужителі зазначали, що роботи ведуть з порушеннями, а майбутня дорога створить незручності для паломників і завдасть шкоди довкіллю.

Як розповів сьогодні Юрій Бучко, постійним користувачем лісового масиву, в межах якого ведуть роботи з облаштування під’їзної дороги, є Страдчівський навчально-виробничий лісокомбінат Львівського лісотехнічного інституту. Договір, укладений між ТЗОВ «Керамбуд» і Страдчівським навчально-виробничим лісокомбінатом, не надає права приватній компанії проводити будь-які будівельні роботи в межах цього лісового масиву, лише право проїзду.

«Щодо діяльності ТЗОВ “Керамбуд”, ми зробили запити в правоохоронні органи та екологічну інспекцію. ЛОДА не надавала жодних дозволів на будь-які роботи. У межах лісу роботи може проводити лише балансоутримувач земельної ділянки лісового фонду, в цьому випадку – Лісотехнічний інститут. Щодо інших приватних компаній, мають бути відповідні документи, тобто угоди на виконання робіт підряду реконструкції дороги. Адміністрація спільно з усіма органами вивчає ситуацію, аби розуміти, як діяти далі. Правові рекомендації щодо подальших дій нададуть університету, в разі залучення інвесторів буде напрацьовано механізми виключно у правовому полі», – прокоментував пан Бучко.

Тим часом директор ТЗОВ «Керамбуд» Андрій Полянський каже, що будівельні роботи проводять на відстані від Страдецької гори, тож ця дорога не руйнуватиме гори. За його словами, представники товариства дізналися про занедбану лісову дорогу і звернулися до лісового господарства з пропозицією реконструювати її.

«Лісничі були не проти, селищні ради теж, відповідно, ми розпочали її ремонт. Однак розпочався спротив з боку священників, які, на жаль, не зовсім достовірно висвітлювали інформацію, подаючи заклики, що руйнується Страдецька гора. Насправді дорога пролягає далеко від Страдецької гори, попри ліс, не через озера, а через існуючі дамби, ми виїжджаємо наліво, на трасу”, – каже директор ТЗОВ «Керамбуд».

Фото: loda.gov.ua

В. о. начальника Державної екологічної інспекції Василь Стрищак додав: згідно з перевіркою, яку проводить Держекоіспекція, в товариства наявні лісорубні квитки на території, де вирубали дерева, а протяжність дороги «відповідає тому, що є на планах насаджень та на планшетах». Відтак за підсумками наради вирішили, що компанія ТЗОВ «Керамбуд» доопрацює механізм договірних відносин щодо користування під’їзною дорогою з майбутнім її поліпшенням.