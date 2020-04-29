Завдяки карантину у Львові стало легше дихати.



На перехрестях вулиць Львова зафіксували вищу якість повітря, ніж раніше. Забрудненість у певних місцях нижча на третину і більше. Про це свідчать результати оцінки якості повітря за перший квартал 2020 року, які провела хімічна лабораторія КП «Адміністративно-технічне управління».

Пересувна лабораторія КП «Адміністративно-технічне управління» виміряла концентрацію в повітрі оксидів вуглецю та азоту, а також діоксиду сірки на найбільш забруднених перехрестях Львова. Відтак за I квартал 2020 року зафіксували очікуване значне підвищення якості повітря.

«Порівняно з відповідним періодом 2019 року ступінь забруднення атмосферного повітря на перехрестях вулиць м. Львова (на момент карантину) помітно знизився, найменша динаміка до 2%, найбільша – до 63%. Це пояснюється обмеженою роботою міського та приватного автотранспорту, який є основним забрудником атмосферного повітря у місті. А також свідчить про дотримання умов карантину львів’янами», – зазначили в управління екології та природних ресурсів.

Так, на перехресті вул. Шевченка — вул. Левандівська ступінь забруднення атмосферного повітря знизився на 81%. В управлінні пояснюють це тим, що до зменшення потоку транспорту внаслідок карантину додалися ремонтні роботи на вулиці Шевченка.

Натомість на перехресті вул. Городоцька – вул. Ряшівська ступінь забруднення повітря залишився практично незмінним, зменшився лише на 2%. Такі цифри можна пояснити тим, що став інтенсивнішим потік приватного автотранспорту з приміських зон вулицею Городоцькою, оскільки відсутній громадський транспорт.

У центрі Львова також фіксують суттєво чистіше повітря. Так, на перехресті проспекту Свободи – вул. П. Беринди якість повітря зросла на 63%; просп. Свободи – пл. Міцкевича – на 46%; пл. Осмомисла – вул. Гавришкевича – вул. Краківська – на 42%. Трохи менше очистилося повітря на перехресті просп. Чорновола – вул. Городоцька (на 34%); вул. Підвальна – вул. Руська (на 34%); просп. Свободи – вул. Дорошенка (на 30%).

Фото: danyloid / Instagram

На 41% зросла якість повітря на перехресті вул. Личаківська – вул. Винниченка – пл. Митна, а на перетині Личаківської та Пасічної – на 36%.