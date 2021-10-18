ІФТКЕ почало опалювальний сезон у Франківську з мільйонними боргами.

В Івано-Франківській громаді сьогодні, 18 жовтня стартував опалювальний сезон. «Івано-Франківськтеплокомуненерго» розпочало подачу тепла до житлового фонду та бюджетних установ Івано-Франківської громади, виконуючи рішення виконкому, прийнятого у п’ятницю, 15 жовтня. Про це повідомила пресслужба Івано-Франківської міськради.

Як відомо, тиждень тому у Франківську оголошували надзвичайнуситуацію у звязку з неможливістю вчасно розпочати опалювальний сезон через нову ціну на постачання газу. Проте цю ситуацію вдалося врегулювати. у НАК «Нафтогаз України» підтвердили намір дотримуватисямеморпандуму, укладеного у вересні, про газопостачання бюджним організаціям за фіксованою ціною на газ у 13,7 гривні за кубометр (із транспортуванням та ПДВ – 16,8 гривні).

При цьому ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» має сплатити НАК «Нафтогаз України» борг у понад 31 мільйон 635 тисяч гривень, на який нараховано пеню, відсотки та інфляційні втрати. Про це йдеться у рішення господарського суду Івано-Франківської області, повідомила «Галка».

НАК «Нафтогаз України» звернулося до суду з позовом про стягнення з «Івано-Франківськтеплокомуненерго» боргу у 34 мільйони 69 тисяч. Відповідач проти позову заперечив. Зокрема, факт несвоєчасного виконання зобов’язання визнав, проте зазначив, що вини ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» у порушенні договірних зобов’язань немає, через низький рівень розрахунків за надані послуги з теплопостачання населення та бюджетних установ і організацій.

Станом на 29 вересня, за інформацією т. в. о директора ДМП «ІФТКЕ» Миколи Тимченка, заборгованість населення за послуги з теплопостачання та гаряче водопостачання становила 117 мільйонів 506 тисяч гриівень, бюджетів різних рівнів – 2,5 мільйона гривень, по юридичних особах – 9 мільйонів 736 тисяч гривень.

Суд вирішив cтягнути з КП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» на користь НАК «Нафтогаз України» 31 мільйон 635 тисяч 213 гривень основного боргу, 422 тисячі 117 гривень пені, 1 мільйон 136 тисяч 851 гривню відсотків, та 3 мільйони 7 тисяч 378 гривень інфляційних втрат. Також підприєжмство має сплатити судовий збір у розмірі 549 тисяч 362 гривні.

Та і до цього ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» мало суттєві борги за газ, які необхідно сплачувати. За інформацією Миколи Тимченка, підприємство оплачує реструктуризований борг за 2012 рік: із 41 мільйона 281 тисяч 85 гиривень боргу перед «Нафтогазом» оплачено 24 мільйони 762 тиясчі гривень, аз 29 мільйонів 107 тисяч 171 гривень боргу перед «Газ України» оплачено 16 мільйонів 979 тисяч гривень.

Це - не єдиний борг «Івано-Франківськтеплокомуненерго». Підприємство програло суд за позовом Державної екологічної інспекції Карпатського округу щодо заподіяної шкоди довкіллю наднормативними викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, здівйсюнваними упродовж 2018-2020 років, та має сплатити 814 тисяч 856 гривень. Про це йдеться в постанові Західного апеляційного господарського суду від 4 жовтня, повідомила «Галка».

Як йдеться в матеріалах справи № 909/980/20, під час проведення Державною екологічною інспекцією Карпатського округу перевірки встановлено, що відповідачем здійснювались наднормативні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами без дозволу на викиди в Івано-Франківську по вул. Федьковича, 19а в період з 25 грудня 2018 року до 18 березня 2020 року, та по вул. Хриплинській, 11а з березня 2018 року до 17 березня 2020 року.

Згідно з протоколом вимірювань вмісту забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго», зафіксованого екологами у лютому 2020 року, викиди азоту оксиду (в перерахунку на діоксид азоту) суттєво перевищували дозволені нормативи. За результатами перевірки складено акт №35 від 20 лютого 2020 року, в якому відображені виявлені порушення.

За результатами розгляду колегія суддів Західного апеляційного господарського суду погодилася жується з висновком суду першої інстанції про задоволення позову Державної екологічної інспекції Карпатського округу про стягнення з «Івано-Франківськтеплокомуненерго» 814 тисяч 856 гривень завданої довкіллю шкоди.

До того ж, нещодавно підприємство програло суд за позовом Державної екологічної інспекції Карпатського округу щодо заподіяної шкоди довкіллю наднормативними викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, здівйсюнваними упродовж 2018-2020 років, та має сплатити 814 тисяч 856 гривень. Про це йдеться в постанові Західного апеляційного господарського суду від 4 жовтня.

Як йдеться в матеріалах справи № 909/980/20, під час проведення Державною екологічною інспекцією Карпатського округу перевірки встановлено, що відповідачем здійснювались наднормативні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами без дозволу на викиди в Івано-Франківську по вул. Федьковича, 19а в період з 25 грудня 2018 року до 18 березня 2020 року, та по вул. Хриплинській, 11а з березня 2018 року до 17 березня 2020 року.

Згідно з протоколом вимірювань вмісту забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго», зафіксованого екологами у лютому 2020 року, викиди азоту оксиду (в перерахунку на діоксид азоту) суттєво перевищували дозволені нормативи. За результатами перевірки складено акт №35 від 20 лютого 2020 року, в якому відображені виявлені порушення.

За результатами розгляду колегія суддів Західного апеляційного господарського суду погодилася жується з висновком суду першої інстанції про задоволення позову Державної екологічної інспекції Карпатського округу про стягнення з «Івано-Франківськтеплокомуненерго» 814 тисяч 856 гривень завданої довкіллю шкоди.

Фото tke.if.ua, galka.if.ua