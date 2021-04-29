Депутати у Франківську просять вивести дорогу Н-09 Мукачево – Львів за межі міста.

Депутати Івано-Франківської міськради ухвалили звернення до уряду та Верховної Ради щодо необхідності винесення національного шляху Н-09 Львів – Івано-Франківськ – Мукачево за межі міста, оскільки інтентисний потік транспорту на дорозі державного значення погіршує екологічну ситуацію. Щоб її покращити, депутати пропонують виділити фінансування на проєктування об’їзної.

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Через Івано-Франківськ проходять значні потоки транзитного транспорту через відсутність повноцінної мережі об’їзних доріг. Зокрема, південно-західний обхід Павлівка – Марківці, споруджений ще у 80-х роках минулого століття поза межами населених пунктів, розвантажує обласний центр від транзитного транспорту тільки з калусько-стрийського напрямку, що є частиною автодороги державного значення Н-10 Стрий – Мамалига. А національний автошлях Н-09 Львів – Івано-Франківськ – Мукачево проходить переважно населеними пунктами – там, де він формувався у попередні століття. Тут крім забруднення довкілля загострюється й проблема безпеки для всіх категорій учасників дорожнього руху, розповів депутат Роман Харук.

У Франківську траса Н-09 Мукачево – Львів проходить через вулиці Галицьку і Набережну та через Крихівці. За словами депутата, місто розташоване у межиріччі двох Бистриць, фактично у впадині. Відтак це погіршує екологічний стан у місті, адже всі викиди добре не проносяться вітровими потоками. Відповідно, «уся таблиця Менделєєва» падає на наші легені – і, як наслідок, за останні роки маємо великий ріст онкозахворювань не тільки легенів, але й загалом».

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«І якщо з своїм транспортом у місті ми ще можемо дати раду, зробити стоянки на окраїнах, працюємо над впровадження електротранспорту, то з транзитним транспортом маємо велику проблему, бо він великим потоком їде через Івано-Франківськ, – повідомив депутат. – Тому потрібно будувати об'їзну дорогу з північно-східного боку Івано-Франківська».

За його інформацією, вказана проблема останніми роками неодноразово обговорювалася в колі експертного середовища та з громадськістю. Проєкт будівництва нової об’їзної дороги відображений у генеральному плані Івано-Франківська, затвердженому у 2017 році.

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Відтак депутати Івано-Франківської міськради просять уряд розробити проєктно-кошторисну документацію, щоб вивести дорогу Н-09 за межі Івано-Франківська. Йдеться про будівництво об'їзної дороги з північно-східного боку міста від галицького шляху (Н-09) попри села Сілець, Вовчинець, Підлужжя, Підпечери, з перетином Тисменицького шляху (Н-18). Перші роботи просять профінансувати вже у 2022 році. За проголосували 40 обранців.

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Зазначимо, автомобільна дорога національного значення Н-09 Мукачеве – Рахів – Богородчани – Івано-Франківськ – Рогатин – Бібрка – Львів є стратегічно важливою ланкою для інтеграції економічного потенціалу України з економіками Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії, Молдови, Болгарії та розвитку туристично-рекреаційної галузі Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей.

Упродовж 2018–2020 років тривали поточні середні ремонти ділянок дороги Н-09 в усіх трьох областях. Їх на замовлення Служби автодоріг за кошти держбюджету виконував підрядник – компанія «ПБС». У 2021 році завершує «пропущені» ділянки ремонту в Івано-Франківській та Закарпатській областях.