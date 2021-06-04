На Бурштинській ТЕС почали капремонт одного з енергоблоків.

 

Бурштинські енергетики розпочали капітальний ремонт енергоблоку №11 вартістю 87 мільйонів гривень. Це продовжить термін служби обладнання, покращить його технічні характеристики та знизить викиди в атмосферу, повідомила пресслужба ДТЕК Бурштинська ТЕС.

 

 

Капітальний ремонт енергоблоку передбачає заміну поверхонь нагріву котла, ремонт трьох циліндрів турбіни, генератора та автоматики, а також контрольно-вимірювальних приладів. Сім мільйонів гривень передбачено витратити на капітальний ремонт елекрофільтрів за новою методикою відновлення критичних вузлів.

 

«Багато роботи буде вкладено саме у відновлення початкового стану обладнання, при якому, за аналогічних умов роботи, ми зможемо отримати більшу потужність, а відповідно й кращі техніко-економічні показники. Ми також відновимо всі зношені частини електрофільтрів та зменшимо шкідливі викиди в атмосферу, для покращення екологічної обстановки в регіоні», – заявив директор ДТЕК Бурштинська ТЕС Валерій Хом’яков.

 

За інформацією керівництва Бурштинської ТЕС, капремонт енергоблоку №11 дасть можливість повернути в енергосистему необхідні мегавати втраченої за роки потужності та дозволить ДТЕК Бурштинській ТЕС збільшити виробництво електроенергії для потреб українці в опалювальному сезоні 2021 року.

 

З початку року на ТЕС провели поточний ремонт 8го, 10го енергоблоків та середній ремонт енергоблоку №5, а до початку опалювального сезону проведуть ще п’ять таких ремонтів. Загальна вартість усіх запланованих на рік ремонтів – 510 мільйонів гривень.

 

Зазначимо, наприкінці травня оприлюднили результати дослідження міжнародного аналітичного центру EMBER щодо головних забруднювачів атмостери. Згідно з їх розрахунками, Україна продукує 72% всіх викидів зольного пилу в Європі, 27% двоокису сірки та 16% оксидів азоту.

 

 

Серед топ-10 електростанцій з найбільшими викидами зольного пилу (PM10), Україні належать 8 електростанцій. Сюди входять Курахівська, Бурштинська, Трипільська, Луганська, Зміївська, Вуглегірська, Слов’янська, Ладижинська ТЕС. Всі вони були введені в експлуатацію у 60-70-х роках минулого століття.  В топ-30 по цим викидам входить 18 українських ТЕС. Водночас зазначається, що мікрочастки пилу PM10 у забрудненому повітрі є причиною близько 80% передчасних смертей, пов’язаних з викидами вугільних електростанцій у Європі.

 

 

Як свідчать аналітика EMBER за обсягами викидів двоокису сірки (SO2) Бурштинська ТЕС займає 1-ше місце на континенті. Вона також є найстарішою ТЕС серед десятки топ-забруднювачів – її ввели в експлуатацію у 1964 році.

 

Фото ecotown.com.ua, facebook.com/dtekbutes

04.06.2021

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