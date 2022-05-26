Забруднення повітря спричинює важчий перебіг COVID-19.

Такий зв'язок встановили канадські науковці.

 

 

Канадські науковці встановили зв'язок між забрудненим повітрям та важчим перебігом хвороби у людей, заражених коронавірусом. Вони проаналізували дані 151 105 людей віком від 20 років і старших з підтвердженою інфекцією SARS-CoV-2, які не перебували в медичних установах тривалого догляду. У ході аналізу були розглянуті заяви про це захворювання, подані у провінції Онтаріо 2020 року. Про це йдеться в статті, опублікованій у спеціалізованому часописі Canadian Medical Association Journal.

 

Науковці розробили модель раннього (ще до пандемії) впливу трьох поширених забруднювачів повітря – твердих частинок (PM 2.5), діоксиду азоту (NO2) та приземного озону (O3). Автори враховували дату встановлення діагнозу, стать та вік, статус працівника, соціально-економічний статус району, доступ до медичного обслуговування, включно з історією вакцинації проти грипу, попередні відвідування амбулаторних лікарів та інші чинники.

 

«Ми з’ясували, що особи з інфекцією SARS-CoV-2, які проживають у районах Онтаріо з більш високим рівнем забруднення повітря (PM 2.5, NO2 та O3), мали підвищений ризик шпиталізації у відділення інтенсивної терапії після врахування індивідуальних та контекстуальних чинників, навіть коли рівень забруднення був відносно низьким. Також виявлено підвищений ризик смерті через COVID-19 у зв'язку з хронічним впливом O3», – розповів доктор Хонг Чен (Hong Chen) з Міністерства охорони здоров'я Канади, який є співавтором дослідження.

 

Це не перше таке спостереження. Аналогічні дані надходять зі все більшої кількості звітів, які пов'язують забруднення повітря з тяжкістю COVID-19 в інших країнах, зокрема в Іспанії та Мексиці.

 

«Враховуючи пандемію, що триває, наші результати, які підкреслюють зв'язок між хронічним впливом забруднення повітря і важчим перебігом COVID-19, можуть мати важливі наслідки для громадського здоров'я та систем охорони здоров'я», – пишуть автори статті.

 

Однак на даний момент механізми того, як тривалий вплив забруднення повітря впливає на тяжкість COVID-19, невідомі.

26.05.2022

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