Зеленський вимагає не припиняти тестування на вихідні.

 

Президент України Володимир Зеленський вимагає від медичної системи не сповільнювати тестувань на коронавірсну хворобу під час вихідних.  

 

Про це він заявив у ході селекторної наради у середу, повідомила пресслужба ОП.

 

 

"У вихідні та свята кількість тестів має бути такою самою, як і в будні, аби на наступний день після свят ми не «губили» нових хворих, а опісля не отримували спалахи. Вчасне виявлення інфекції – це й допомога самому пацієнту, і запобігання поширенню хвороби", – сказав Зеленський.

 

Президент сподівається, що країна відповідально перебуде першотравневі дні. "Цього року свята справді вимагають дотримання правил як від влади, так і від людей. Але це робиться лише для того, щоб ми всі могли радіти святам у наступні роки", – прокоментував він.

 

Як звертав увагу Z, статистика коронавірусних захворювань в Україні переважно демонструє падіння в перші дні після вихідних, а посеред тижня – зліт угору.

 

В один із попередніх понеділків, отримавши позитивні дані за звітну добу, Президент Зеленський поспішив заявити про сповільнення пандемії.

 

29.04.2020

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