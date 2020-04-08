Зеленський дезінформував українців щодо темпів поширення коронавірусу.

 

Президент України Володимир Зеленський ввів українців в оману щодо темпів поширення коронавірусної хвороби й передчасно повідомив про сповільнення приросту COVID-19 в Україні. Згідно зі свіжими даними МОЗу, за підсумками 7 квітня в Україні діаностовано 206 нових випадків коронавірусної недуги – це максимальне добове число за весь час досліджень.

 

 

У понеділок під час селекторної наради з представниками уряду та державних відомств Президент України Володимир Зеленський приймав дані щодо кількості нововиявлених захворювань – йому відрапортували про 68 нових випадків. Очільник держави сприйняв це число (удвічі менше ніж попередньоїдоби) як свідчення успішності політики з протидії пандемії.

 

"Зменшення кількості захворілих на коронавірус – це результат карантину, – прокоментував Зеленський. – Ми могли б мати значно більше недужих, як у європейських країнах. Тому наші заходи були вчасними та правильними".

 

У вівторок низка українських медій повідомили, що держава готує план виходу з карантину вже з наступного тижня. Згідно з цим планом, з 14 квітня відкриються невеликі магазини, які мають площу до 400 кв. м, а також усі будівельні та садові комплекси незалежно від площі. З 1 травня мали відкритися всі інші магазини, торгові центри, перукарні.

 

Втім, оптимізм щодо "коронавірусної" статистики виявився передчасним. Якщо в понеділок Центр громадського здоров'я повідомив про 68 нових випадків (за підсумками неділі), то в вівторок – про 143 випадки (за підсумками понеділка), а в середу – вже про 206.

 

Причиною понеділкового "просідання" в даних МОЗу, очевидно, є фактор вихідного дня – в неділю лабораторії здіснюють менше досліджень, а медики збирають менше біоматеріалу. Відтак, у понеділок (за підсумками неділі) дані зазвичай менші. 

 

"Просідання", зумовлене вік-ендом, зачіпає і наступний день: дані, оприлюднені у вівторок за підсумками понеділка, також є нижчими (це яскраво проявилося позаминулого тижня).

 

 

У вівторок начальник відділу епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами Центру громадського здоров'я Роман Родина сказав у інтерв'ю hromadske, що українські лабораторії насправді працюють і у вихідні.

 

"Наші лабораторії у стані підвищеної готовності, вони працюють… декілька лабораторій взагалі працюють цілодобово. Ні, такого насправді не було: є графік чергувань, і лабораторії працюють в режимі 24/7", – сказав епідеміолог.

 

Пан Родина додав, що про завершення карантину слушно говорити лише тоді, коли графік дійсно піде донизу.

 

"Якщо ми будемо бачити, що це стійка тенденція, яка не залежить від жодного фактору – вихідний день, не вихідний – то, звичайно, таке питання буде порушено. Що треба робити для цього? Я хочу, щоби ми продовжували робити ті обмежувальні заходи, які зараз запроваджені", – сказав Родина.

 

08.04.2020

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