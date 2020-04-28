Питання закупівлі печей для крематорію у Львові перенесли.

 

Сесія ЛМР перенесла розгляд ухвали «Про надання ЛКП "Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг" дозволу на придбання комплексу кремаційного обладнання на умовах фінансового лізингу». В ухвалі йшлося про придбання двох сучасних багаторівневих кремаційних печей.

 

 

Заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк наголосила, що це питання давно назріло, бо у Львові зараз працює лише одне кладовище – Голосківське. Інші цвинтарі (Сихівський і Янівський) працюють лише на підпоховання. А землі на поховання людей вистачить іще приблизно на рік.

 

За словами пані Маруняк, необхідність розглянути таку ухвалу сьогодні виникла через те, що виготовлення печей, які місто планує придбати, відповідно до пропонованої ухвали, триває 6 місяців. У п’ятницю ж прийняли рішення в червні оголосити всеукраїнський архітектурний конкурс на облаштування приміщень крематорію на Голосківському цвинтарі. Відтак орієнтовно в кінці серпня мали б визначено переможця конкурсу й починати будівництво. Зараз місто клопоче про приєднання до Голосківського кладовища двох гектарів землі для розміщення на ній крематорію. Якщо всі ці процеси триватимуть паралельно, буде змога вирішити це питання швидко.


«Наголошу, що сьогоднішня ухвала – це перша, стратегічна ухвала, яка дає можливість закупити печі, а далі буде погодження умов договору на придбання на інженерній комісії, і тільки після погодження депутатів можна буде укладати угоду... У нас залишився лише рік для можливості поховання у Львові. Нам треба час на закупівлю, на будівництво. Нам треба прийняти правильні рішення. Без ваших погоджень ми жодних кроків робити не будемо, прошу це погодити, щоб потім не було пізно», – додала вона. Проте, як бачимо, аргументація пані Маруняк не подіяла на депутатів.

 

Утім, як зазначила трохи пізніше на своїй fb-сторінці начальниця управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради Олександра Сладкова, одним із каменів спотикання під час обговорення цієї ухвали стало формулювання, викладене в ній. Відповідно до документа, ЛКП “Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг" пропонували дати дозвіл на придбання кремаційного обладнання в лізинг: "за 54 млн грн + 30 млн на три роки за користування лізингом". 

 

 

Голосківський цвинтар. Фото: wikimapia.org

 

Нагадаємо, у Львові наразі немає крематорію, хоча дискусія щодо необхідності його побудови триває вже давно. Торік робоча група вивчала доцільність побудови крематорію в місті, а відтак навіть відбулася публічна консультація, яку організувала громадська організація «Центр UA». Але хоча кремацію вважають найкращою альтернативою традиційному похованню, яка найменш шкодитиме екології міста, торік 19 вересня депутати ЛМР не підтримали петиції про побудову крематорію, яка набрала необхідні для її розгляду 500 голосів.

 

В Україні є чотири крематорії, а в Європі – понад 14 тисяч діючих крематоріїв.

28.04.2020

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