У Львові петиція про крематорій зібрала достатню кількість підписів.

Петиція щодо побудови у Львові крематорію станом на ранок суботи, 29 травня, набрала 544 голоси. Цього достатньо, щоб її розглянули на найближчій сесії міської ради.

Автором петиції щодо будівництва крематорію є головний редактор інформаційної агенції «Гал-Інфо» Андрій Маринюк. В обґрунтуваннях журналіст написав, що «депутати Львівської міської ради, керуючись надуманими забобонами, міфами та власними інтересами, переконують львів'ян, що кремація не відповідає християнському вченню і не визнається церквою». Відтак заявник подав пояснення церков усіх конфесій їхніх позицій щодо кремації.

Станом на 29 травня петицію підписали 544 людини, за необхідних 500 підписів для розгляду міською радою. Цьому також посприяв заклик міського голови Андрія Садового, зроблений напрередодні, 28 травня.

«У Львові буде крематорій! Я вважаю, що у 2021 році ми не можемо взагалі дискутувати, чи має право людина бути кремованою. Це дуже особисте рішення і вибір кожного.

Підготовка до будівництва вже триває», – повідомив міський голова у дописі на своїй facebook-сторінці.

За його словами, крематорій планують розташувати біля Голосківського кладовища. Для цього у червні офіційно оголосять архітектурний конкурс на найкращий варіант для реалізації цього проєкту.

«Згідно із законом, крематорій треба зводити на комунальній землі і він має бути власністю громади міста. Саме тому ми будемо працювати за принципом державно-приватного партнерства», – уточнив міський голова.

Міський голова Львова також переконує, що глави релігійних конфесій не мають заперечить проти цього проєкту.

«У світі, в Європі до 70% людей обирають кремацію. В Україні також багато людей цього хочуть, але якщо хтось з львів’ян заповідає кремацію, то їх потрібно везти до Києва. Кожне місто має мати таку послугу, а люди вже самі обирають, як вони хочуть бути поховані після смерті.

Зазначу, що ми збирали раду єпископів, де були глави всіх конфесій у місті Львові, і всі вони підтримали ініціативу будівництва крематорію. За таку ініціативу були і протестанти, і католики, і православні. Можливо хтось з людей проти цього, але це нормально, вони завжди матимуть можливість бути похованими в традиційний спосіб», – повідомив Андрій Садовий в ефірі місцевої радіостанції у понеділок, 31 травня.

До слова, через потребу додаткових місць для поховання у Львові запланували розширити Голосківське та Сихівське кладовища. На 10 га планують збільшити Голосківське кладовище, а Сихівський цвинтар – на 16 га. Для такого розширення необхідно вирізати 26 га лісу.

Процедура може затягнутися через те, що необхідне погодження центральних органів виконавчої влади. Наразі, за інформацією директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Олександра Одинця, розробили дорожню карту по Голосківському цвинтарі, а також провели декілька нарад. Зараз триває розробка детального плану, після якого буде розроблено проєкт землеустрою.

Додамо, попри те, що необхідна кількість підписів для розгляду петиції вже є, охочі все ж можуть її підписати за посиланням, до кінця збору залишилося ще 27 днів.

Фото petition.e-dem.ua, vinnytsia.eu