У Львові оголосили архітектурний конкурс на проєкт міського крематорію, який планують будувати на території Голосківського кладовища, повідомила пресслужба Львівської міськради.

«Відповідно до закону про архітектурну діяльність, існують об’єкти, проєктування яких має відбуватися виключно на конкурсній основі. Серед таких, безумовно, виділяють унікальні, і власне крематорій є одним із них. Для кожного архітектора проєкт такої будівлі є своєрідним викликом, тому що в одному об’єкті потрібно поєднати характер культовості та технологічну складову процесу кремації. Крім того, у такому проєкті важливо відобразити і місцеві культурні особливості та традиції», – зазначив головний архітектор міста Антон Коломєйцев.

Він повідомив, що оголошенню архітектурного конкурсу передувала підготовча робота: вносили зміни до містобудівної документації для вирішення містобудівних аспектів, зокрема співіснування із кладовищем, питання доїздів, влаштування колумбаріїв, відвели земельну ділянку.



Як повідомили в управлінні архітектури й урбаністики Львівської міської ради, основними концептуальними завданнями конкурсу є:

– розробити проєктну пропозицію комплексу крематорію із колумбарієм та ритуальним залом, що враховуватиме технологічну та духовну складові процесу кремації;

– створити образ проєктованого об’єкту, що матиме характер культової споруди без релігійного наповнення та відповідатиме тенденціям сучасної архітектури;

– врахувати економічну складову реалізації проєктних рішень.

Основні терміни конкурсу:

1 серпня 2021 року, 17:00 – останній термін реєстрації на конкурс;

3 вересня 2021 року, 17:00 – останній термін подачі конкурсних проєктів;

6 вересня – 17 вересня 2021 року – проведення засідання журі, визначення переможців конкурсу.

Призовий фонд конкурсу становить 360 тисяч гривень. У конкурсі визначено три премії: перша – 160 тисяч гривень; друга – 120 тисяч гривень, третя – 80 тисяч гривень.

Для реєстрації на конкурс необхідно заповнити спеціальну форму. Ознайомитися зі завданням та вимогами до конкурсу можна за посиланням.

Нагадаємо, питання будівництва крематорію у Львові довго дискутувалося. Зокрема, наприкінці травня 2021 року необхідну кількість голосів набрала електронна петиція до Львівськіої міськради про доцільність будівництва крематорію у місті.

КУ «Інститут міста» в 2019 році провела дослідження щодо ставлення львів'ян до біопоховань. За результатами дослідження, кожний другий мешканець Львова підтримує будівництво крематорію, а 44% респондентів загалом не проти, щоб їх кремували.

Додамо, що через потребу додаткових місць для поховання у Львові запланували розширити Голосківське та Сихівське кладовища. На 10 га планують збільшити Голосківське кладовище, а також на 16 га – Сихівський цвинтар. Для такого розширення необхідно вирізати 26 га лісу.

Фото city-adm.lviv.ua, korrespondent.net