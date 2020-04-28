На даху міськради Івано-Франківська встановили метеостанцію.

Сьогодні відділ програмного та комп'ютерного забезпечення встановив на даху Івано-Франківської міської ради метеорологічну станцію, яка щохвилини збирає метеорологічні дані та передає їх на сервер. Про це написав на своїй fb-сторінці мер Франківська Руслан Марцінків.

За його словами, метеостанція стежить за температурою, вологістю повітря, атмосферним тиском, напрямом і силою вітру, точкою роси, кількістю опадів, кількістю ультрафіолетового випромінювання.

Метеостанція має допомогти підвищити безпеку та вчасну реакцію надзвичайників. Адже після завершення всіх налаштувань вона фактично миттєво передаватиме інформацію у службу оперативного реагування та службу з надзвичайних ситуацій у разі виникнення загрози.

«Тобто навіть уночі при загрозі буревію чи підвищеній кількості опадів, що може викликати повінь чи затоплення, буде відправлений сигнал тривоги відповідним службам. І вони будуть напоготові!» – написав Марцінків.

Він додав, що Івано-Франківська міська рада першою в Україні впроваджує такий проєкт з метеобезпеки, а в разі надходження фінансування також заплановано встановити ще два безконтактні датчики рівня води – на Бистриці Солотвинській і Бистриці Надвірнянській.

2018 рік. Бистриця Солотвинська розлилася після дощу й залила пляж. Фото: mi100.info