Нині у Львові зафіксували найнижчу температуру серпня за останні 188 років.

Нині, вночі 25 серпня, у Львові оновлено багаторічний (а точніше 188-річний) мінімум температури повітря для серпня: синоптики Львівського регіонального центру з гідрометеорології Державної служби України з надзвичайних ситуацій зафіксували, що мінімальна температура повітря становила +4,3°С, додавши, що попереднє мінімальне значення для 25 серпня спостерігалось у 1964 році і становило +6,2°С. Варто уточнити, що гідрометеоцентр фіксує екстремальні температури з часу утворення Львівського обласного центру з гідрометеорології яко філії гідрометслужби СРСР, тобто з 1940-х років.

 


Якщо взяти до уваги всю історію метеоспостережень у Львові від 1811 року, то найнижча температура серпня була зафіксована 1814 року – і теж акурат 25 серпня: тоді в час сходу сонця у Львові (а точніше наприкінці вулиці Галицької, навпроти заплави правого берега Полтви) ц.к. губерніальний і президіальний секретар Ван Рой занотував, що стовпчик термометра опустився до +3,3°C (+2,6°R за стосованою тоді шкалою Ремера).

 

 

То того найнижча серпнева температура спостерігалася (з тих фіксацій, що дійшли до наших днів) 6 серпня 1786 року: +5,4°C (+4,3°R).

 

Після 1814-го найнижчою серпневою температурою відзначився у Львові 1837 рік: 29 числа тут зафіксували 3,5°С; після того і донині найнижча серпнева температура була 30 серпня 1966 року: +4,6°. І от нині зафіксовано +4,3°.

 

Мінімальна серпнева температура (°C) в 1812–2025 роках.

 

Цікаво, що метеостанція на Вульці (район вул. Сахарова та Бойківської), дані якої можна спостерігати онлайн, найнижчу нині температуру показувала на значно вищому рівні 7,8° (о 05:30). Натомість сайт Українського гідрометеорологічного центру показує, що о 03:00 температура у Львові була +4,9°C, а о 06:00 – +5,1°C.

 

А в Карпатах тим часом випав перший у цьому сезоні сніг. Торік перший сніг був на 36 днів пізніше – 30 вересня.

 

 

25.08.2025

