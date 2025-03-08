У Львові зафіксовано 9-й з початку року температурний максимум.

Станом на 14:00 синоптики Українського гідрометеорологічного центру Державної служби України з надзвичайних ситуацій зафіксували, що температура у Львові сягнула +18,3°С; у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології зазначили, що попередній максимум (+14,9°С) спостерігався у 2019 році.

 

 

А через годину, о 14:50 метеостанція на Вульці (район вул. Сахарова та Бойківської)  показувала +21,1°C.

 

Таким чином, перевищено не тільки максимум за час функціонування метеостанції Львівгідрометцентру, а й за всі 211 років зафіксованих метеоспостережень у Львові: до нині найвищу температурою 8 березня у Львові спостерігали 1920 року: +19,3°С, коли, як і цього року, три дні поспіль, 6–8 березня на метеорологічній обсерваторії Львівської політехніки фіксували рекордне для цієї пори тепло.

 

 

Зафіксований нині температурний максимум – дев'ятий за 67 днів з початку року:

7 січня була зафіксована температура повітря +11,7°С і оновлено максимум +10,9°С, що тримався з 1877 року.

20 січня була зафіксована температура повітря +11,1°С і оновлено максимум в +10,0°С, що тримався з 1918 року.

27 січня була зафіксована температура повітря +12,6°С і оновлено максимум в +11,3°С, що тримався з 1936 року.

28 січня була зафіксована температура повітря +14,9°С і оновлено максимум в +11,3°С, що тримався з 1835 року.

29 січня була зафіксована температура повітря +13,1°С і оновлено максимум в +10,3°С, що тримався з 2002 року.

30 січня була зафіксована температура повітря +12,7°С і оновлено максимум в +10,4°С, що тримався з 2002 року.

6 березня була зафіксована температура повітря +19,4°С і оновлено максимум в +17,0°С, що тримався з 2002 року.

7 березня була зафіксована температура повітря +19,0°С і оновлено максимум в 16,6°С, що тримався з 2007 року.

 

 

 

08.03.2025

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