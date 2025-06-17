Нові фото зі супутника NASA засвідчують зростання екстремальних погодних явищ.

Науковці застерігають, що людство може виявитися технологічно не готовим до таких стрімких змін.

Нові дані зі супутника Grace, який належить NASA і відстежує зміни навколишнього середовища на планеті, демонструють стрімке зростання частоти й інтенсивності посух і повеней за минулі п'ять років. Про це повідомляє газета The Guardian. У 2023 році екстремальні явища були вдвічі частішими, ніж середній показник за 2003–2020 роки.

Науковці визнають, що не прогнозували такого стрімкого зростання. Дослідники кажуть, що вони вражені та стривожені останніми даними, отриманими зі супутника Grace.

«Це, безумовно, жахливо», – каже Guardian доктор Метью Роделл (Matthew Rodell), керівник відділу гідрологічних наук в Університеті Годдара. Він порадив без паніки ставитися до останніх даних, але визнав, що також стурбований очевидним прискоренням тенденції до руйнівних явищ.

«Ми спостерігаємо все більше екстремальних явищ у всьому світі, тому це викликає занепокоєння», – додає його колега, доктор Бейлінг Лі (Bailing Li).

Хоча дослідження ще не пройшли детального вивчення, вчені вказують на зміну клімату як головного винуватця і попереджають, що темпи зростання екстремальних явищ перевищують темпи глобального потепління. За даними NASA, інтенсивність посух і повеней сильніше корелює зі зростанням температури планети, ніж з Ель-Ніньо чи іншими погодними факторами, які свідчить про те, що подальше потепління принесе ще більше небезпечних явищ.

«Те, що колись було прогнозами, зараз відбувається на наших очах. Світ не готовий до таких масштабних змін», – застерігає професор Річард Беттс (Richard Betts), керівник відділу впливу зміни клімату в Метеорологічному бюро Ексетерського університету.

Крістофер Ґассон (Christopher Gasso) з Global Water Intelligence попереджає, що водопостачальні підприємства абсолютно не готові до таких різких коливань. «Змін занадто багато і водночас занадто мало води. Це надзвичайно страшно. Потрібні гігантські інвестиції», – наголошує він.

Експерти також попереджають про так званий «гідрокліматичний батіг» – різкі переходи від посухи до повені або від спеки до холоду, які сіють спустошення в сільському господарстві, інфраструктурі й охороні здоров'я. Всесвітня метеорологічна організація застерігає про 80% ймовірності, що принаймні протягом п'яти наступних років буде побито температурний рекорд, встановлений 2024-го, який став найтеплішим роком за всю історію спостережень.

Непередбачуваність екстремальних подій, виявлена ​​в нових даних, ймовірно, викличе занепокоєння у страхової галузі, яка формує поточні виплати на даних про попередні тенденції. Це може мати широкомасштабні наслідки для цілих галузей економік.