Минулий січень виявився не найтеплішим за весь час метеоспостережень у Львові.

Середня температура цьогорічного січня у Львові становила +2,0°C, місяць став одним із чотирьох найтепліших січнів за всі 211 років інструментальних метеорологічних спостережень у Львові (дані за 1786, 1812–1819, 1823–2025 роки): теплішими за нього були січні в недавніх 2007 році (середньомісячна температура +2,6°) та 2023 році (+2,5°C) і в далекому 1936 році (+2,4°C).
Загалом середньосічнева температура за всі ці 211 років становить -4,0°С:
-4,4° – в XIX столітті,
-4,2° – в XX столітті,
-2,1° – в XXI столітті.
За цей час був 21 січень із середньою температурою вище 0°: у XIX століття такі теплі січні становили 6% всіх метеоспостережуваних січнів, у XX столітті – 11%, й аж 20% у першій чверті поточного XXI століття.
При цьому в січні 2025 року Державний гідрометеорологічний центр зафіксував шість температурних максимумів для певного числа січня:
7 січня була зафіксована температура повітря +11,7°С і оновлено максимум 10,9°С, що тримався з 1877 року.
20 січня була зафіксована температура повітря +11,1°С і оновлено максимум в 10,0°С, що тримався з 1918 року.
27 січня була зафіксована температура повітря +12,6°С і оновлено максимум в 11,3°С, що тримався з 1936 року.
28 січня була зафіксована температура повітря +14,9°С і оновлено максимум в 11,3°С, що тримався з 1835 року.
29 січня була зафіксована температура повітря +13,1°С і оновлено максимум в 10,3°С, що тримався з 2002 року.
30 січня була зафіксована температура повітря +12,7°С і оновлено максимум в 10,4°С, що тримався з 2002 року.
А 28 січня, за даними гідрометеорологічного центру, був повторений абсолютний температурний максимум +14,9°C, зафіксований 2 січня 2002 року, при цьому метеостанція на Вульці (район вул. Сахарова та Бойківської) о 15:00 зафіксувала +16,2°С.
01.02.2025