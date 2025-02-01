Минулий січень виявився не найтеплішим за весь час метеоспостережень у Львові.

Середня температура цьогорічного січня у Львові становила +2,0°C, місяць став одним із чотирьох найтепліших січнів за всі 211 років інструментальних метеорологічних спостережень у Львові (дані за 1786, 1812–1819, 1823–2025 роки): теплішими за нього були січні в недавніх 2007 році (середньомісячна температура +2,6°) та 2023 році (+2,5°C) і в далекому 1936 році (+2,4°C).

Загалом середньосічнева температура за всі ці 211 років становить -4,0°С:

-4,4° – в XIX столітті,

-4,2° – в XX столітті,

-2,1° – в XXI столітті.

За цей час був 21 січень із середньою температурою вище 0°: у XIX століття такі теплі січні становили 6% всіх метеоспостережуваних січнів, у XX столітті – 11%, й аж 20% у першій чверті поточного XXI століття.

При цьому в січні 2025 року Державний гідрометеорологічний центр зафіксував шість температурних максимумів для певного числа січня:

7 січня була зафіксована температура повітря +11,7°С і оновлено максимум 10,9°С, що тримався з 1877 року.

20 січня була зафіксована температура повітря +11,1°С і оновлено максимум в 10,0°С, що тримався з 1918 року.

27 січня була зафіксована температура повітря +12,6°С і оновлено максимум в 11,3°С, що тримався з 1936 року.

28 січня була зафіксована температура повітря +14,9°С і оновлено максимум в 11,3°С, що тримався з 1835 року.

29 січня була зафіксована температура повітря +13,1°С і оновлено максимум в 10,3°С, що тримався з 2002 року.

30 січня була зафіксована температура повітря +12,7°С і оновлено максимум в 10,4°С, що тримався з 2002 року.

А 28 січня, за даними гідрометеорологічного центру, був повторений абсолютний температурний максимум +14,9°C, зафіксований 2 січня 2002 року, при цьому метеостанція на Вульці (район вул. Сахарова та Бойківської) о 15:00 зафіксувала +16,2°С.