Вчора і нині у Львові знову оновлювалися температурні максимуми за 211 років спостережень.

Вчора у Львові перевищено багаторічний максимум температури повітря для 6 березня – було зафіксовано 19,4°С тепла, що на 2,4° вище попереднього екстремуму, зафіксованого у 2002 році (+17,0°С), повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології; метеостанція на Вульці (район вул. Сахарова та Бойківської) о 16:05 показувала +19,8°.

Це максимум не тільки за час функціонування метеостанції Львівгідрометцентру, а й за всі 211 років зафіксованих метеоспостережень у Львові:

в минулому столітті максимальна температура 6 березня становила +15,7° і була зафіксована у 1920 році на метеорологічній обсерваторії Львівської політехніки;

в позаминулому столітті максимальна температура 6 березня становила +13,5° і була зафіксована у 1836 році губерніальним радником Йозефом Ван Роєм, що з 1802 року провадив інструментальні метеоспостереження наприкінці вулиці Галицької, навпроти заплави правого берега Полтви.

Зафіксований вчора температурний максимум – сьомий за 65 днів з початку року:

7 січня була зафіксована температура повітря +11,7°С і оновлено максимум 10,9°С, що тримався з 1877 року.

20 січня була зафіксована температура повітря +11,1°С і оновлено максимум в 10,0°С, що тримався з 1918 року.

27 січня була зафіксована температура повітря +12,6°С і оновлено максимум в 11,3°С, що тримався з 1936 року.

28 січня була зафіксована температура повітря +14,9°С і оновлено максимум в 11,3°С, що тримався з 1835 року.

29 січня була зафіксована температура повітря +13,1°С і оновлено максимум в 10,3°С, що тримався з 2002 року.

30 січня була зафіксована температура повітря +12,7°С і оновлено максимум в 10,4°С, що тримався з 2002 року.

Вчора рекордне для цього дня березня тепло метеостанції Українського гідрометеорологічного центру зафіксували в 14 обласних центрах України.

Температурний максимум – увосьме – нині оновлено і для 7 березня: вже о 13:55 метеостанція на Вульці зафіксувала +18,7°С (піднявшись о 14:30 до +18,9°C), що вище не тільки попереднього максимуму +16,6°C, зафіксованого на метеостанції Львівгідрометцентру в 2009 році, але й вище максимуму за всі роки зафіксованих метеоспостережень у Львові, що в 1920 році на метеорологічній обсерваторії Львівської політехніки сягнув +18,3°.