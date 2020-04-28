Рівень довіри росіян до Путіна впав до 14-річного мінімуму.

Такими є результати останніх опитувань громадської думки

Довіру президентові Росії Володимирові Путіну висловили лише 28,3 відсотка його співвітчизників. Такими є результати свіжого соціологічного опитування, проведеного Всеросійським центром вивчення громадської думки (ВЦВГД). Це найнижчий показник з початку проведення таких досліджень у січні 2006 року. Про це повідомила на своєму сайті російськомовна версія журналу Forbes.

У грудні 2019 року рівень довіри до Путіна вперше виявився нижчим за 30% – 29,8%. У січні він піднявся до 30,6%, але в лютому знову впав до 29%. У цьому дослідженні ВЦВГД ставив відкрите запитання: «Якщо говорити про політиків, кому Ви довіряєте?»

Проте на пряме запитання про довіру конкретно до Путіна, яке ВЦВГД ставив 19 квітня, позитивно відповіли 69,8% респондентів. Пік довіри до чинного президента за опитуванням, проведеним із закритим питанням, спостерігався 26 січня 2020 року – 73,9%. 22 березня рівень довіри впав до позначки 67%.

Після травня 2019 року, коли про довіру Путіну у відкритому запитанні заявили тільки 30,5% респондентів, соціологи ВЦВГД стали використовувати закрите питання, яке передбачає чітку відповідь: «Скажіть, будь ласка, ви довіряєте чи не довіряєте [тому чи іншому політикові]?».

«Відкрите питання більше про пам'ять й інформаційну активність, ніж про довіру, на жаль. Я б взагалі це питання перестав ставити, але якщо я його перестану ставити, то мене почнуть в якихось жахливих штуках підозрювати», – заявив у коментарі для Forbes гендиректор ВЦВГД Валерій Федоров.