Галицькі хроніки COVID-19: 27 квітня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 1731 випадок захворювання на COVID-19. За вчорашню добу виявлено найменше за минулі три тижні нових інфікованих – 45: у Тернопільській області — 5, в Івано-Франківській – 30 та Львівській – 10. Летальних випадків з COVID-19 за добу в Галичині не зафіксовано.

Впродовж тижня захворюваність на covid-19 зросла у Галичині в 1,47 раза. Поточна летальність становить 3,9%.

Водночас у трьох областях уже одужали 193 людини: 66 – на Франківщині, 70 – на Тернопільщині та 57 – на Львівщині. За минулу добу одужало 12 із Тернопілля і по одній людині – з Івано-Франківщини та Львівщини.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

26 квітня (09:30): 612 випадків, 5 нових

Чортківський район — 3 особи

Монастириський район — 1 особа

Шумський район — 1 особа

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:



26 квітня (09:30): 358 випадків, 10 нових

Львів – 4

Пустомитівський район – 3

Жовківський район – 1

Бузький район – 1

Яворівський район – 1

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

26 квітня (09:30): 761 випадок, 30 нових

м. Івано-Франківськ - 5 осіб

Долинський район - 2 особи

Рожнятівський район - 1 особа

Калуський район - 3 особи

Галицький район - 3 особи

Тисменицький район - 1 особа

Городенківський район - 1 особа

Коломийський район - 5 осіб

Надвірнянський район - 2 особи

Косівський район - 2 особи

Богородчанський район - 5 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 10:00 27 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.