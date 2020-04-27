Мінздоров'я визнало, що теперішні масштаби тестувань не дають "реальної картини".

 

Міністерство охорони здоров’я України планує збільшити кількість ПЛР-тестувань на коронавірус із 5 до 10 тисяч добово. Водночас МОЗ визнало, що теперішніх машстабів тестувань недостатньо для правдивого відображення пандемії.

 

Про це заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов на брифінґу в понеділок.

 

 

“Ми плануємо збільшувати ПЛР-тестування. Щоб мати реальну картину щодо коронавірусу в Україні. Що більше ми тестуємо – то краще контролюємо ситуацію. На сьогодні ми тестуємо до 5-6 тис. громадян на добу. Завдання на найближчий час – збільшити кількість тестів на добу до 8-10 тис. і далі продовжувати нарощувати”, – заявив Максим Степанов.

 

Міністр запевнив, що МОЗ покращує потужності лабораторій, котрі проводять тести, а також посилює їх додатковими лаборантами.

 

Мінздоров'я нагадує, що ще декілька тижнів тому в Україні проводили до тисячі ПЛР-тестів на добу (втім, тоді очільники МОЗу заспокоювали всіх, що тестів якраз достатньо, – прим. Z), натомість зараз розмах тестувань збільшився вп'ятеро.

 

Степанов поінформував, що МОЗ використовує також тести українського виробництва. “Ми вже отримали близько 4,5 тис. ПЛР-систем. Кожна з цих систем налічує близько 100 тестів. Тобто ми можемо говорити, що уже отримали близько 450 тис. тестів. Близько 160 тис. тестів отримаємо ще сьогодні”, – сказав міністр.

 

Нагадаємо, три тижні тому заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв: Україні з лишком вистачає наявних тестів. "Ми розглядали це питання: чому сьогодні в нас проводять близько 1000 тестів на день? Питання в тому: а немає потреби. Сьогодні лабораторії недозавантажені зразками", – сказав Ляшко.

 

Водночас головний санітарний лікар тоді анонсував, що число тестувань збільшиться в Україні приблизно втричі. 

 

При тім Ляшко заявив, що українська медицина вмисне обрала інакшу стратеґію боротьби з коронавірусом – не широкомасштабне тестування, а карантин.

 

"Якщо ми говоримо про те, щоб забезпечити всім суцільне тестування і таким чином ізолювати навіть безсимптомне носійство, то ми вибрали другу стратегію. Ми ізольовуємо зараз, просимо всіх мобілізуватись і залишатися вдома. Не треба без нагальної потреби виходити з дому. І це також буде впливати [на зупинення пандемії] навіть без тестування: ми 14 днів проведемо на обсервації вдома, і це унеможливлює передачу коронавірусної хвороби", – сказав Ляшко.

 

27.04.2020

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