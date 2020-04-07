МОЗ не планує масштабного тестування – міністерство обрало "іншу стратегію".

Міністерство охорони здоров’я України не планує проведення суцільного тестування на коронавірусну інфекцію в Україні. Офіційний Київ обрав інакшу стратегію боротьби із COVID-19 – суспільну ізоляцію.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я України, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час інтерв’ю на телеканалі ICTV.

«Якщо ми говоримо про те, щоб забезпечити всім суцільне тестування і таким чином ізолювати навіть безсимптомне носійство, то ми вибрали другу стратегію. Ми ізольовуємо зараз, просимо всіх мобілізуватись і залишатись вдома. Не треба без нагальної потреби виходити з дому. І це також буде впливати [на зупинення пандемії] навіть без тестування: ми 14 днів проведемо на обсервації вдома, і це унеможливлює передачу коронавірусної хвороби», – сказав Ляшко.

Головний санітарний лікар підтвердив, що всезагальне тестування є ефективним методом боротьби з пандемією. Водночас звернув увагу на те, що кожна країна при виборі власної стратегії мусить зважати на власні ресурси та фінансові можливості.

«Але, знову ж таки, повинні оцінювати і розглядати спроможності системи охорони здоров’я, лабораторної мережі і економічний стан нашої країни», – виправдовується Ляшко.

Заступник міністра запевнив, що нинішніх лабораторних потужностей України вистачає для того, аби забезпечити належний рівень тестування на теперішньому етапі поширення COVID-19.

«Україна готова наразі проводити 30 тисяч тестувань на тиждень. Надалі у нас заплановані заходи і є стратегія розвитку [системи] тестувань, яка буде дозволяти проводити 80 тисяч тестувань на тиждень. Ми розглядали це питання: чому сьогодні в нас проводять близько 1000 тестів на день? Питання в тому: а немає потреби. Сьогодні лабораторії недозавантажені зразками», – сказав Ляшко.

Головний санітарний лікар запевнив, що всім регіональним підрозділам пішла вказівка тестувати пацієнтів із пневмоніями різного походження. Він покладає відповідальність за дотримання процедури на місцевих фахівців.

«Ми розпочали і говоримо чітко про алгоритми. Чому в нас не доставляють зразків на тестування в лабораторії? Чи всі пневмонії тестують? Сьогодні ми маємо сигнал з областей, що у всіх, хто є з пневмоніями, забирають зразки, доставляють в наші лабораторії. Можливо, є проблеми з реагуванням, невиїздом до людей», – повідомив пан Віктор.

Зі слів Ляшка, МОЗ започатковує новий алгоритм тестування, і він передбачатиме збирання аналізів мобільною групою, котра виїжджатиме до скаржників до домівок після дистанційної верифікації симптомів сімейними (або лікуючими) лікарями. Важких пацієнтів за потреби одразу й забиратимуть до госпіталів.

Частково Україна таки планує перейняти досвід країн із масовим тестуванням. Так, на наступному етапі МОЗ пропонує впровадити досвід мобільного тестування у спеціально обладнаних пунктах. «Мобільні місця в нас будуть, і мобільні тестування, куди можна буде приїхати на автомобілі. І це друга черга розгортання тестування», – анонсував Ляшко.

Другий етап тестування реалізовуватимуть після того, як заповнять всі потреби першого етапу в центральній і регіональних лабораторіях. «Коли запланована [друга черга]? Тоді, коли забезпечимо, завантажимо на 30 тисяч досліджень першу чергу. Сьогодні підлягають тестуванню люди, в яких є симптоми», – пояснив Віктор Ляшко.

Станом на 6 квітня в Україні проведено 5864 тести на виявлення коронавірусної хвороби.

За показником здійснених тестів на мільйон осіб (140 тестів) Україна має найгірший показник у Європі. Для порівняння, Словаччина проводить 2971 тест на мільйон населення, Угорщина – 2430, Польща – 2227, Румунія – 2113.

20 березня Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає найближчим часом 10 мільйонів тестів.