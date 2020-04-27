Росія випередила Китай за кількістю інфікованих коронавірусом.

Лідером же в цій статистиці залишаються Сполучені Штати.

Росія обігнала Китай за кількістю заражених коронавірусною інфекцією і посіла дев'яте місце в списку країн за кількістю інфікованих. Як повідомляє російський інформаційний портал lenta.ru, про це свідчать дані російського оперативного штабу, ресурсу Worldometers.info та проєкту Університету Джонса Гопкінса.

Так, згідно з даними ресурсу Worldometers.info, на 27 квітня в Росії вірус SARS-CoV-2 виявили в 87147 громадян. За останню добу стало відомо про 6198 нових випадків. У КНР – 82830 інфікованих. Таким чином Росія посідає вже дев’яте місце за загальною кількістю інфікованих.

Варто зазначити, що ще першого квітня Росія була на 26 місці за кількістю хворих, але щодня била новий сумний рекорд, підіймаючись на один щабель вище. 19 квітня РФ вийшла на 10 місце, а через тиждень – вже на дев’яте.

Щоправда, за статистикою летальних випадків Росія ще виглядає доволі вигідно на китайському тлі. Якщо в Китаї померли 4,6 тис. пацієнтів з COVID-19, то в Росії майже в шість разів менше – 794, принаймні, згідно з офіційними даними.

На восьмій сходинці в рейтингу країн-лідерів зі зараження перебуває Іран з 90 тисячами інфікованих, на сьомий – Туреччина (110 тисяч хворих). Далі йдуть Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Іспанія. Перше місце нині посідають США з майже з мільйоном інфікованих (966 тисяч).