В траві сидів стриконик

ФАНТАЗІЯ НА ОДИН АКТ, ТРИ ДІЙОВІ ОСОБИ І ГОЛОС ЗА КАДРОМ
Телестудія. За столом в очікуванні ефіру сидить повновидий неголений нардеп. Очі в нього посоловілі, погляд невиразний, втуплений в ніщо. Перед ним блокнотик і ручка. Він поправляє краватку, ворушить щелепами і чекає на сигнал. Схожий на кажана, невеличкий чоловічок в окулярах метушиться неподалік.
Ґєна: Міша, давай патрєніруйся сначала. Шо ти будєш гаваріть?
Міша: Дарагіє женщіни... хачу вас паздравіть с празнікам...
Ґєна: Стоп! Міша, празнік уже прашол.
Міша: Ладна. Дарагіє женщіни, в етат знає... знамена... тєльний дєнь...
Ґєна: Міша, знамєнатєльний дєнь тоже прашол.
Міша: Да? А шота я і нє замєтіл... Так я нє понял, шо я тада должен гаваріть?
Ґєна: Ета ти мєня спрашиваєш? Ти сам мєня папрасіл прієхать на студію і памочь тєбє видать спіч.
Міша: Да. Так і била. Шота пріпамінаю. А спіч гдє?
Ґєна: У тєбя, навєрна.
Міша: Пачєму у мєня?
Ґєна: Ну ета ти же рєшил с какова-та хєра вдруг паздравіть женщін.
Міша: Па-да-жді... нє с какова-та, а есть повад...
Ґєна: Какой, Міша?
Міша: Да шо ти прістал?.. Какой! Какой! Єсть! Зуб даю. А какой сьодня дєнь?
Ґєна: Двадцать пятое апрєля.
Міша: Шо? (сполохано смикається). Уже апрєль? Ні фіга сєбє... Как бистра врємя лєтіт! О, Вова прішол!
Невеличкий рухливий чоловічок з таким самим посоловілим поглядом, як у Міші, ввалився у супроводі численної охорони на студію.
Вова: Шо ви тут замутілі?
Ґєна: Міша рєшил паздравіть женщін. Я єму арганізавал, но он нікак нє саабразіт, с чєм іх паздравлять.
Вова: Да шо тут думать. С вєсной.
Міша: Ета, кагда садіть будєм, Вова?
Ґєна: Садіть, Міша, будєм послє таво, кагда пасєєм.
Міша: А-а, правільна. А то я тоже думаю... ніфіга ішо нє пасєялі, а уже садют... Как правільна: садют ілі садють?
Ґєна: Садють ета па украінскі.
Міша: Вова, а ти чьо? Тоже на ефір?
Вова: Да я, блін, с етіх ефірав нє слєтаю...
Міша: А зря, Вова. Ефір, канєшна, зальотний... і атхадняк так нічєво, но кокс лучше: полная арахамія!
Вова: Міша, ти же панімаєш... кокс он же в валасах астайоцца. Вдруг народєц аналізав апять потрєбуєт... А ефір – надул шарік і улє... улє... тучіваєцца. Но я тєпєрь на другом ефірє.
Міша: А єсть і другой? Дай дихнуть.
Вова: Я прішол на тот же ефір, шо і ти.
Міша: І шо? Будєш дєнєг в еМВеФ прасіть?
Вова: А шо дєлать?
Міша: У тєбя, Вова, скучнає ліцо. Нікто тєбє дєнєг нє даст. Дефолт, Вова нам свєтіт.
Вова: Страшнавата... В дефолтє мнє єщьо нє пріхаділась жить.
Міша: Нє бойся, Вова, ета нє больна. Вот кагда я в парламентє в дверь нє папал – ета била больна.
Ґєна: Да, нє забудь, Міша, пагаваріть а язикавом законє. Каторий ущємляєт.
Міша: Да-да-да... Імєнна ущємля... мля... ета... (Скручує долар в рурку і втягує зі столу білий порошок, кривиться).
Вова: Ущємляєт... Тут би для наглянасті прадєманстріравать, в какіх імєнна мєстах ущємляєт...
Ґєна: Прадєманстріравать? Ну, нє знаєм... как-та в прямом ефірє паказивать ущємльонниє мєста... нє прінята...
Голос: Ну, шо, мальчікі? Готові?
Вова: Всєгда гатов. Вот только Міша шота балуєцца... Міша! Ти спіч прігатовіл?
Міша: Ну, да. Я ж нє прішол сюда на раялє іграть.
Вова: Е, ти на шо намєкаєш??
Міша: На шо... на шо... На Шаінскава.
Вова: К-а-к?... в травє сідєл кузнєчік... савсєм как агурєчік?..
Ґєна: ...прєдставтє сєбє, прєдставтє сєбє...
Міша: ...зєльонєнькій он бил...
Ґєна: ... і с мухамі дружил!
25.04.2020