На Франківщині виявили львівське сміття.



Держекоінспекція Карпатського округу затримала 40-тонний вантажний автомобіль, заповнений сміттям зі Львова. Автомобіль прямував до несанкціонованого сміттєзвалища, розташованого в Богородчанському районі Івано-Франківської області. Про походження сміття свідчать знайдені в ньому документи.

Фото: karpatireg.dei.gov.ua

Спіймати правопорушників вдалося випадково, – повідомляє подробиці Суспільне. Коли машина зі сміттям заїхала на полігон, там саме працювали державні інспектори.

На місце події викликали правоохоронні органи, машину затримали. Тепер оцінку правопорушенню дадуть правоохоронні органи. До всього, як з’ясували, львівське сміття складують на цьому звалищі не вперше: під час обстеження виявили документи військової частини, шкіл, прокуратури, БСУ й інших органів влади Львівської області.

Фото: karpatireg.dei.gov.ua

Земельна ділянка розташована в урочищі «Мочари» на території с.Скобичівка Старобогородчанської сільської ради (ОТГ).

«Земельну ділянку площею 2 га в урочищі «Мочари» на території села Скобичівка Старобогородчанської ОТГ виділили під сміттєзвалище рішенням сесії», – розповів Суспільному начальник управління Державної екологічної інспекції Карпатського округу в області Ігор Яківчук. Але коли його провели його заміри, інспектори виявили, що близько 70 сотих землі забруднено додатково.

Екологічні інспектори відібрали проби ґрунту, проводять їх дослідження.

Це не єдине місце, де днями виявили сміття зі Львова. Так, 22 квітня 2020 року звалище відходів, орієнтовно 100 тон, знайшли на території села Кропивня Хорошівського району, Житомирської області на міжпольовій дорозі, що належить до земель сільськогосподарського призначення. Про це 23 квітня повідомили на сайті Новоборівської громади.

Сьогодні заступник міського голови Львова з питань безпеки міста Сергій Бабак повідомив, що місто з’ясувало ситуацію із несанкціонованим викидом львівського сміття. Відтак перевізник зобов’язався прибрати відходи та захоронити їх на полігоні власним коштом, а також привести ділянку до первинного стану.

«Ми вчора провели оперативне розслідування. Хочу сказати, що на великі відстані возить наше сміття контрагент наших перевізників самовозами. І це був партнер контрагента одного з наших міських перевізників ДВ «Вейст Груп». Як наслідок, сьогодні це сміття буде перевізником прибрано. Захоронення цього сміття коштувало б місту орієнтовно 70 тис. грн, проте тепер перевізник зобов’язаний зробити це власним коштом. Тобто зараз відходи заберуть з лісопосадки і контрагенти разом із перевізником безкоштовно перевезуть його на захоронення на полігон», – сказав Бабак.

Він додав, що місто проводить розслідування щодо кожного подібного випадку, перевізників карають фінансово, а якщо такі випадки будуть траплятися надалі, то з недобросовісними перевізниками розриватимуть контракти.