Ексдиректора фірми «ГрінЕра Україна» взяли під домашній арешт.

 

Слідчий суддя Галицького районного суду Львова обрав запобіжний захід підозрюваному у привласненні, розтраті майна у справі вивезення львівського сміття – колишньому директорові ТОВ «ГрінЕра Україна», який зараз не має місця роботи, повідомило видання «Наші гроші. Львів».

 

 

Підозрюваний не зможе покидати місце проживання у нічний час доби: з 22:00 до 7:00 до 25 липня цього року включно.

 

Згідно з ухвалою суду, досудове розслідування встановило, що ексдиректор ТОВ «ГрінЕра Україна» створив та очолив організовану групу, у яку, окрім нього, увійшли менеджер з логістики «ГрінЕра Україна», особа, якій підконтрольне ТОВ «ВР Компані», та начальник служби безпеки цього товариства.

 

Всі вони спільно, шляхом завищення додаткових витрат на перевезення твердих побутових відходів, упродовж січня-квітня 2020 року заволодівали бюджетними коштами, що відшкодовуються перевізникам за рахунок коштів міського бюджету Львова. Сума заподіяної шкоди оцінюється у майже 1,6 мільйона гривень.

 

Про підозру ексдиректорові «ГрінЕра Україна» за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України повідомили 25 травня. Він був керівником товариства з 2016 року по липень 2020 року, зазначено у судовому реєстрі.

 

Ще одному із підозрюваних, який працював менеджером з логістики ТОВ «Грінера Україна», також призначили домашній арешт в нічний час доби.

 

У суботу, 26 травня, після візиту правоохоронців компанія «ГрінЕра Україна», яка належить колишньому радникові міського голови Львова Андрія Садового Богдану Михалусю, зробила офіційну заяву, в якій повідомила, що минулоріч звільнила «директора компанії та ряд працівників, які, можливо, були долучені до певних порушень щодо вивезення ТПВ». А також «переглянула співпрацю з усіма підрядниками, які могли бути дотичними, і розірвала договори з ними».

 

Із господарських судових спорів відомо, що за документами «ГрінЕра Україна» у питанні вивезення для подальшого захоронення сміття на полігонах співпрацювала із підприємицею Людмилою ДимидТОВ «Оіл Фекторі» та ТОВ «ВР Компані», – працівників цього товариства також підозрюють у розтраті.

 

Нагадаємо, у травні 2020 року правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання коштів при вивезенні сміття, за якою відходи, за документами, мали вивантажувати на Київщині та Житомирщині, а насправді їх закопували в Жидачівському районі. 21 травня 2020 року слідчі затримали вантажівки, які несанкціоновано скидали побутові відходи поблизу Жидачева. З судових рішень відомо, що серед затриманих автомобілів були й машини підрядників «ГрінЕра Україна».

 

 

За даними Львівської обласної прокуратури, 25 травня 2021 року у цій справі повідомили про підозру за несанкціоноване вивезення сміття зі Львова п’ятьом особам із керівництва організацій, які мали укладені договори з Львівською міськрадою на утилізацію відходів. За даними прокуратури, фігуранти подавали до структурних підрозділів Львівської міськради підроблені документи із завищеними відстаннями, хоча насправді сміття вивозили у нічний час за межі Львова і захоронювали на несанкціонованих сміттєзвалищах, а різницю між документально освоєними та фактично витраченими коштами згодом розділяли між усіма учасниками. Правоохоронці провели 23 обшуки на території Львівської, Київської, Житомирської, Тернопільської, Хмельницької, Рівненської, Івано-Франківської та Закарпатської областей. Підозрюваним загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

 

Фото lviv.gp.gov.ua, greeneraua.com

01.06.2021

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