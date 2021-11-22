У Тлумачі на Франківщині знову пожежа на сміттєзвалищі.

 

У місті Тлумач на Івано-Франківщині знову горить сміттєзвалище. Про це сьогодні, 22 листопада, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.

 

 

Виклик про пожежу побутового сміття на відкритій території місцевого сміттєзвалища у Тлумачі до Служби порятунку надійшов у понеділок, 22 листопада, о 09:03.

 

Рятувальники одразу виїхали на місце події та виявили горіння шістьох осередків, площа пожежі орієнтовно становить 0,240 га, відкритого вогню немає. Загальна площа сміттєзвалища у Тлумачі сягає 3 га. Ліквідація пожежі наразі триває.

 

 

Нагадаємо, попереднього разу пожежа на сміттєзвалищі у Тлумачі виникла 1 листопада: окремими осередками горіло побутове сміття площею 0,15 га. Пожежу вдалося загасити лише на четвертий день. Внаслідок події ніхто не постраждав.

 

Фото facebook.com/MNSIFR

22.11.2021

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