У Тлумачі на Франківщині знову пожежа на сміттєзвалищі.

У місті Тлумач на Івано-Франківщині знову горить сміттєзвалище. Про це сьогодні, 22 листопада, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.

Виклик про пожежу побутового сміття на відкритій території місцевого сміттєзвалища у Тлумачі до Служби порятунку надійшов у понеділок, 22 листопада, о 09:03.

Рятувальники одразу виїхали на місце події та виявили горіння шістьох осередків, площа пожежі орієнтовно становить 0,240 га, відкритого вогню немає. Загальна площа сміттєзвалища у Тлумачі сягає 3 га. Ліквідація пожежі наразі триває.

Нагадаємо, попереднього разу пожежа на сміттєзвалищі у Тлумачі виникла 1 листопада: окремими осередками горіло побутове сміття площею 0,15 га. Пожежу вдалося загасити лише на четвертий день. Внаслідок події ніхто не постраждав.

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