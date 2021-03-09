На Тернопілі з допомогою супутникових знімків виявили масштабне сміттєзвалище.

 

Держекоінспекція за допомогою супутникових ретроспективних знімків виявила захоронення великої кількості відходів на земельній ділянці підприємства ТОВ «Еко-Лідер Т» поблизу поблизу с. Малашівці у Зборівському районі Тернопільській області, повідомила пресслужба ДЕІ.

 

Фото https://politeka.net

 

Голова Держекоінспекції Андрій Мальований розповів, що в інспекцію надійшло звернення щодо порушення законодавства у сфері поводження з відходами підприємством ТОВ «Еко-Лідер Т» у Тернопільській області. Діяльність підприємства, що знаходиться за зазначеною юридичною адресою, не здійснювалась, тож перевірку провести не вдалось.

 

Відтак звернулися до Державного космічного агентства з проханням надати супутникові знімки цієї земельної ділянки в ретроспективі.

 

«На одержаних від агентства фото зафіксовано збільшення площі сміттєзвалища на ділянці з 5 до 9,1 гектара протягом 2018-2020 років. Розмір збитків від засмічення земельних ресурсів попередньо становить майже 80 мільйонів гривень. Після проведення перевірки об'єкта інспекція розрахує точну суму шкоди»», – повідомив Андрій Мальований.

 

Фото www.facebook.com/AndriyMalovany

 

Держекоінспекція уже скерувала лист до Служби безпеки України щодо відкриття кримінального провадження.

 

Також ДЕІ готує подання щодо анулювання дозволів, виданих ТОВ «Еко-Лідер Т», адже суб’єкт господарювання не здійснює діяльність за місцезнаходженням юридичної адреси.

 

За даними Опендатабот, ТОВ «ЕКО-ЛІДЕР Т» було зареєстроване у липні 2019 року зі статуним фондом у 100 тисяч гривень. основним видом діяльності є збирання безпечних відходів, серед інших видів діяльності: збирання небезпечних відходів; оброблення та видалення безпечних відходів та небезпечних відходів. Власницею компанії є Наталія Корельська. Вона також є засновницею чернігівського ТОВ «АКТІВ ЕНЕРДЖІ», яке займається виробництвом електрики та торгівлею різних видів палива.

 

За даними системи Dozzoro, у лютому 2021 року ТОВ «ЕКО-ЛІДЕР Т» підписало угоду на послуги з утилізації відходів із КП «Байковецьке» на 45 тисяч гривень, а у липні 2020 року – угоду на захоронення відходів із КП Об`єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя" на 37 тисяч гривень.

 

Зазначимо, згадувану земельну ділянку площею понад 17,5 га в с. Малашівці Зборівського району ТОВ «Еко-лідер Т» отримало в оренду у 2019 від Тернопільської міської ради для вирішення місцевої «сміттєвої кризи», а саме для облаштування сміттєсортувальної установки на Малашівському полігоні, куди звозять сміття з Тернополя з 1977 року.

 

09.03.2021

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