Біля Франківська ліквідовують стихійне сміттєзвалище.

 

У селі Вовчинець Івано-Франківської міської територіальної громади розпочали роботи з ліквідації стихійного сміттєзвалища протяжністю 50 м, утвореного за кладовищем. Про це сьогодні, 15 червня, на оперативній нараді у міського голови повідомив начальник управління інтеграції громад Івано-Франківської міськради Андрій Деркач.

 

 

Про потребу ліквідувати стихійні сміттєзвалища у селах, які увійшли до Івано-Франківської міської територіальної громади, міський голова Руслан Марцінків заявив 1 червня.

 

 

«У Вовчинці з тильного боку кладовища люди зробили стихійне сміттєзвалище протяжністю аж 50 метрів. Треба багацько машин, щоб його вивезти! І у Підпечерах люди тачками возять сміття на кладовище. І у Крихівцях теж. Доручив зробити спільну нараду з моїми профільними заступниками, щоб подолати цю проблему. А ще доручив моїм радникам у селах організували прибирання до Зелених свят. Спільними зусиллями розгребемо! А далі – триматимемо на контролі», – повідомив він у дописі на своїй facebook-сторінці.

 

За словами радника міського голови у селі Вовчинець Михайла Назара, раніше у Вовчинці навесні організовували толоки для впорядкування території біля кладовища, проте минулого і цього року через карантин їх не проводили.

 

 

Для вивозу сміття зі звалища у Вовчинці доручили виділити транспорт чотирьом комунальним підприємствам: КП «Івано-Франківськводоекотехпром», КП «Муніципальна дорожня компанія», ДМП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» та ПрАТ «АТП-0928», котре є комунальним сміттєперевізником.

 

«Розпочато вивіз сміття. Маємо надію, що до кінця тижня ця робота буде завершена», – повідомив сьогодні Андрій Деркач.

 

Зазначимо, на початку травня на Вовчинецьких пагорбах облаштували нову рекреаційно-туристичну локацію біля Івано-Франківська – три оглядові майданчики з панорамою на місто та фотозонами. Майданчики розташовані на 30-кілометровому промаркованому веломаршруті «Козацька долина», проєкт реалізували у межах проєкту «Управління і використання міських лісів як природної спадщини в містах Дунайського регіону».

 

 

Керівник департаменту інвестиційної політики Івано-Франківської міської ради Ігор Попадюк повідомив, що проблема поводження зі сміттям у Вовчинці стала частиною проєкту. Його реалізацію продовжили на пів року, до вересня. Влаштування рекреаційно-оглядової локації було першим етапом, на другому етапі мають налагодити схему вивозу сміття із неї.

 

«Виїжджали на місце, дивилися і будемо встановлювати смітники, а також будувати контейнерний майданчик внизу. Звідти забрали старі контейнери, тому що у Вовчинці змінили схему вивозу відходів, роздали людям індивідуальні сміттєві баки. Тепер ми маємо побудувати новий майданчик», – зазначив Попадюк у коментарі «Фіртці».

 

За його словами, безпосередньо біля рекреаційної локації встановлять 22-24 невеликі смітники, а внизу чотири великі баки для збору сміття з маленьких.

 

Зазначимо, комплексна пам'ятка природи місцевого значення «Вовчинецькі гори» – це група пагорбів біля села Вовчинець, на північному сході від Івано-Франківська, площею 30 га.

 

Фото firtka.if.ua, suspilne.media, blitz.if.ua

 

15.06.2021

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