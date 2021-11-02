У Тлумачі другий день поспіль гасять пожежу на сміттєзвалищі.

У Тлумачі рятувальники другий день поспіль ліквідовують пожежу на сміттєзвалищі, яка виникла ще у суботу, 30 жовтня. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області.

На гасіння пожежі рятувальників залучили напередодні, 1 листопада, – горіло окремими осередками побутове сміття площею 0,15 га на відкритій території місцевого сміттєзвалища, загальна площа якого становить 3 га. До гасіння залучено рятувальників та техніку з Тлумача, селища Обертин, Тисмениці, Городенки та Коломиї.

За словами начальника управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області Володимира Чернецького, перше повідомлення про загорання до рятувальників надійшло ще у суботу, 30 жовтня.

«Підрозділи виїхали на місце та локалізували пожежу, її фактично погасили. Також в неділю (31 жовтня – ред.) виїжджали рятувальники, бо були осередки займання. Інтенсивне горіння почалося вчора (1 листопада – ред.). Для гасіння ми залучили бульдозер, бо без нього просто проливати важко, немає ефективності, адже горіння і тління сміття відбувається на глибині більше метра. Ускладнює гасіння відсутність джерел водопостачання. Найближчі гідранти — в Тлумачі приблизно за 3 км. Постійно підвозимо воду», – розповів Володимир Чернецький.

Рятувальники припускають, що причина пожежі – в людській діяльності.

«Найімовірнішою причиною пожежі є занесення джерела вогню сторонньою особою», – зазначено у повідомленні ГУ ДСНС в Івано-Франківській області.

Станом на 14:50 сміттєзвалище гасило 73 рятувальників за допомогою 15 автомобілів.

«Відкритого вогню немає, спостерігається тління на глибину 2-3 метри», — повідомили рятувальники у коментарі «Суспільному».

За інформацією першого заступника міського голови Тлумача Василя Гнатюка, місцеве сміттєзвалище відкрили в 1975 році і воно перебуває на балансі комунального підприємства.

Фото if.dsns.gov.ua, suspilne.media