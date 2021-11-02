У Тлумачі другий день поспіль гасять пожежу на сміттєзвалищі.

 

У Тлумачі рятувальники другий день поспіль ліквідовують пожежу на сміттєзвалищі, яка виникла ще у суботу, 30 жовтня. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області.

 

 

На гасіння пожежі рятувальників залучили напередодні, 1 листопада, – горіло окремими осередками побутове сміття площею 0,15 га на відкритій території місцевого сміттєзвалища, загальна площа якого становить 3 га. До гасіння залучено рятувальників та техніку з Тлумача, селища Обертин, Тисмениці, Городенки та Коломиї.

 

За словами начальника управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області Володимира Чернецького, перше повідомлення про загорання до рятувальників надійшло ще у суботу, 30 жовтня.

 

«Підрозділи виїхали на місце та локалізували пожежу, її фактично погасили. Також в неділю (31 жовтня – ред.) виїжджали рятувальники, бо були осередки займання. Інтенсивне горіння почалося вчора (1 листопада – ред.). Для гасіння ми залучили бульдозер, бо без нього просто проливати важко, немає ефективності, адже горіння і тління сміття відбувається на глибині більше метра. Ускладнює гасіння відсутність джерел водопостачання. Найближчі гідранти — в Тлумачі приблизно за 3 км. Постійно підвозимо воду», – розповів Володимир Чернецький.

 

Рятувальники припускають, що причина пожежі – в людській діяльності.

 

«Найімовірнішою причиною пожежі є занесення джерела вогню сторонньою особою», – зазначено у повідомленні ГУ ДСНС в Івано-Франківській області.

 

Станом на 14:50 сміттєзвалище гасило 73 рятувальників за допомогою 15 автомобілів.

 

«Відкритого вогню немає, спостерігається тління на глибину 2-3 метри», — повідомили рятувальники у коментарі «Суспільному».

 

За інформацією першого заступника міського голови Тлумача Василя Гнатюка, місцеве сміттєзвалище відкрили в 1975 році і воно перебуває на балансі комунального підприємства.

 

Фото if.dsns.gov.ua, suspilne.media

02.11.2021

До теми

Поширити
Збруч
Перша стипендія Шептицького
Оксана Палій
Cтипендія Шептицького у всій багатоликості складових частин проекту розгорнулася як певна система навігації для формування трендів майбутньої сучасної культури, що може і надалі виростати у цілісні системи міжкультурної комунікації.
03.11.21 | | Штука
Дитячі ігри в дорослих
Олег Яськів
Глядач може сприймати цей фільм на різних рівнях інтелектуальної ієрархії: або як просту інсценізацію дитячих ігор, або як ігрову модель для психологічних експериментів, або як алегорію духовного стану сучасного світу. Причому ніхто не програє, тому що на кожному з цих рівнів гарантована найвища якість кіно.
02.11.21 | | Штука
Генетичні причини ожиріння
Науковці з Університету Вірджинії визначили 14 генів, які викликають, і три, які запобігають ожирінню. Отримані результати дозволяють створити нові методи лікування одного з найпоширеніших розладів здоров'я.
02.11.21 | | Наука
З листопадових днів
Уляна Кравченко
І сталося.                     В той день сповнилась Мрія           І пісня голосна,                     про Сонце Молоде,                     полилася з душі...       
01.11.21 | | Минуле
Свято мертвих
Остап ГРИЦАЙ
Раз у рік розпалюють люди світла на ваших могилах. Під сумовите "Co Святими" осінньої природи, вони озаряють ваше тихе царство пурпурою мерехтливих огнів, зупиняються біля тих ваших глухих могил і здається, що думають про вас
01.11.21 | | Минуле
Афини-малини
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Афиннєне, малиннєне, та й ви, люди, знайте, котрі їсте ни добрали, то ви добирайте. Афиннєне, малиннєне, та й ви, люди, чюйте, котрі їсте ни добрали, то ви тут ночуйте.
01.11.21 | | Дискурси
У процесі очікування
Юрко ТИМЧУК
Крім коронавіруснолокдауновакцинної драми, в театрі життя відбуваються інші епізоди, слідкувати за розвитком яких буде цікаво і корисно. Огляд подій тижня в Україні.
01.11.21 | | Україна
Історія повсякденного спротиву
Ольга Полюхович
Героями книжки стали класики української літератури, їхні твори (як і біографії) прочитані з погляду взаємин із північним сусідом, а відтак – і формування української тожсамости. При такій оптиці українська класика набуває несподіваного звучання.
01.11.21 | | Штука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.