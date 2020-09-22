У Заліщицькому районі виявили 40 стихійних сміттєзвалищ.

 

Працівники Держекоінспекції виявили 20 стихійних сміттєзвалищ у Заліщицькому районі на Тернопільщині буквально днями, а ще понад 20 на початку вересня. Загальна площа стихійних смітників на території семи сільрад сягнула 3,38 га, повідомила пресслужба Держекоінспекції у Тернопільській області.

 

Фото www.facebook.com/ternopildei

 

Виявлення несанкціонованих сміттєзвалищ на території району відбувається за зверненням Заліщицької райдержадміністрації. 15-16 вересня екоінспектори обстежували території Колодрібської, Зозулинської, Синьківської, Кулаківської, Новосілківської та Винятинської сільрад. За результатами перевірки усім головам сільрад видали приписи щодо ліквідації стихійних та несанкціонованих місць скидання відходів до 18 жовтня 2020 року.

 

Фото www.facebook.com/ternopildei

 

Попереднє обстеження у Заліщицькому районі відбулося 7 вересня. Тоді екоінспектори виявили понад 20 стихійних звалищ загальною площею близько 2,3 га. Приписи щодо їхньої ліквідації отримали голови Мишківської, Торськівської, Касперівської, Блищанської, Зеленогайської, Дзвиняцької та Бедриківської сільрад. Екоінспектори мають намір продовжити цю роботу.

 

Фото www.facebook.com/ternopildei

 

До слова, у жовтні 2019 року держекоінспектори виявили два несанкціоновані звалища з побутовими відходами – в урочищі Бізятин, що за межами с. Павлів Бережанського району, та поблизу с. Довжанка Тернопільського району, інформацію передали поліції.

22.09.2020

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