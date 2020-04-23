Мінздоров'я закупило медичні костюми з переплатою у 40%.

 

Міністерство охорони здоров'я України виправдовується, що було змушене відмовитися від пропозиції українського виробника і закупило костюми індивідуальною захисту для лікарів на 40% дорожче, бо турбувалося про якість одягу.

 

 

Про це заявила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова на брифінґу в четвер, повідомляє видання "Українська правда. Життя".

 

Раніше народна депутатка від партії "Голос", колишня учасниця Центру протидії корупції Олександра Устінова повідомила: структури МОЗ закупили засоби індивідуального захисту для лікарів за ціною по 488 грн, при тім, що українські виробники поставляють костюми по 245 грн за штуку, а міжнародні організації закуповують за $12 (близько 300 грн) за штуку.

 

Заступниця міністра МОЗу Світлана Шаталова каже, що костюми вітчизняних виробників, котрі початково планувало закупити держпідприємство "Медичні закупівлі", не відповідали вимогам.

 

"Згідно з висновками Держспоживслужби, цей одяг – робочий, він не має повної ізоляції. Там шви прошиті голкою. А вони мають бути проклеєні, щоб забезпечити повну ізоляцію", – зазначила Шаталова.

 

Вона порівняла костюми китайського та українського виробництва як Wolkswagen і ЗАЗ. "І те, і те – машини, але і вартість їхня різна, і вміст різний, і наповнення різне", – сказала вона.

 

Олександра Устінова раніше пояснювала, що МОЗ, скасувавши "дешевший" тендер, дописав ще одну вимогу до сертифікації: костюми тепер мають відповідати стандартам EN 14126:2003, IDТ та ДСТУ EN 14126:2008. "Майже все, що купувалося до того в Україні, – не підходить", – прокоментувала депутатка нові вимоги.

 

На брифінгу Світлана Шаталова уточнила, що МОЗ буде розбиратись, на що саме були витрачені кошти місцевих бюджетів, яку саме продукцію вони купили і чому в Україні інфіковано аж 1368 медиків. "Якщо, з одного боку, ми маємо ЗІЗ, який відповідає стандартам, а з іншого – робочий одяг, де сфера застосування – це побут, виробництво та торгівля, це те, що ми бачимо в документах, то у мене питання – воно ідентичне?" – виправдовується заступниця міністра.

 

Олександра ж Устінова звертає увагу на те, що навіть костюми із вищим стандартом мусили би коштувати дешевше: у міжнародних організацій їхня ціна становить $12.

 

23.04.2020

До теми

Віддалена діяльність активних спільнот
Тарас ПЛАХТІЙ
Як реалізувати нові можливості розвитку активних спільнот в час неминучої політичної кризи після карантину.
22.04.20 | | Дискурси
ДНК динозавра. Можливо
Непоказна окам’янілість може лягти в основу одного з найбільших палеонтологічних відкриттів 21 століття.
21.04.20 | | Наука
Мінус один рік
Андрій ЛЮБКА
Не справдилася жодна з надій манни небесної. Є, втім, і один великий плюс перших роковин Зеленського – катастрофи також не трапилося.
21.04.20 | | Дискурси
Спіймати архетип
Олександр БОЙЧЕНКО
Неісторичні народи відрізняються від історичних не тим, що історія не завдає їм кривд і страждань, а тим, що жодні кривди й страждання їх нічого не вчать і ніяк не змінюють.
20.04.20 | | Дискурси
Чекаємо сарану і жаб
Юрко ТИМЧУК
Можливо, кари будуть модернізовані, бо третє тисячоліття надворі все-таки. Але ймовірно, що все піде за класикою – ріки крові, смерть первістків і далі за текстом. Огляд подій тижня в Україні.
20.04.20 | | Україна
Залишатися пильними
Ірина Вікирчак
Ірина Вікирчак: «У час, коли в Польщі панує епідемія, не вистачає тестів, лікарі працюють цілодобово, у Сеймі розглядають закони про допуск дітей до полювання, заборону сексуальної освіти та повну заборону абортів і пренатальної діагностики».
20.04.20 | | У світі
Онлайн-інформацію сприймають менш критично
Дослідження виявило, як студенти аналізують інформацію з інтернету та соціальних мереж.
20.04.20 | | Наука
Юда Іскаріот: що є пекло?
Олександр Фільц-Павенцький
Юда майже розвіявся у посушливому пустельному вітрі: «Я помер без вибачення, то ж і тут пробачення приречений шукати вічно і безнадійно».
20.04.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.