Мінздоров'я закупило медичні костюми з переплатою у 40%.

Міністерство охорони здоров'я України виправдовується, що було змушене відмовитися від пропозиції українського виробника і закупило костюми індивідуальною захисту для лікарів на 40% дорожче, бо турбувалося про якість одягу.

Про це заявила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова на брифінґу в четвер, повідомляє видання "Українська правда. Життя".

Раніше народна депутатка від партії "Голос", колишня учасниця Центру протидії корупції Олександра Устінова повідомила: структури МОЗ закупили засоби індивідуального захисту для лікарів за ціною по 488 грн, при тім, що українські виробники поставляють костюми по 245 грн за штуку, а міжнародні організації закуповують за $12 (близько 300 грн) за штуку.

Заступниця міністра МОЗу Світлана Шаталова каже, що костюми вітчизняних виробників, котрі початково планувало закупити держпідприємство "Медичні закупівлі", не відповідали вимогам.

"Згідно з висновками Держспоживслужби, цей одяг – робочий, він не має повної ізоляції. Там шви прошиті голкою. А вони мають бути проклеєні, щоб забезпечити повну ізоляцію", – зазначила Шаталова.

Вона порівняла костюми китайського та українського виробництва як Wolkswagen і ЗАЗ. "І те, і те – машини, але і вартість їхня різна, і вміст різний, і наповнення різне", – сказала вона.

Олександра Устінова раніше пояснювала, що МОЗ, скасувавши "дешевший" тендер, дописав ще одну вимогу до сертифікації: костюми тепер мають відповідати стандартам EN 14126:2003, IDТ та ДСТУ EN 14126:2008. "Майже все, що купувалося до того в Україні, – не підходить", – прокоментувала депутатка нові вимоги.

На брифінгу Світлана Шаталова уточнила, що МОЗ буде розбиратись, на що саме були витрачені кошти місцевих бюджетів, яку саме продукцію вони купили і чому в Україні інфіковано аж 1368 медиків. "Якщо, з одного боку, ми маємо ЗІЗ, який відповідає стандартам, а з іншого – робочий одяг, де сфера застосування – це побут, виробництво та торгівля, це те, що ми бачимо в документах, то у мене питання – воно ідентичне?" – виправдовується заступниця міністра.

Олександра ж Устінова звертає увагу на те, що навіть костюми із вищим стандартом мусили би коштувати дешевше: у міжнародних організацій їхня ціна становить $12.